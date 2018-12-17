17 Aralık 2018 16:35

Gazeteciler 2018’i de adliyelerde bitiriyor

2018 yılını adliye koridorlarında geçiren gazeteciler açısından durum değişmiyor. Yılın bitimine günler kala pek çok gazeteci hakim karşısına çıkacak.

Gazeteciler 2018’i de adliyelerde bitiriyor

Basın Konseyi, Abdi İpekçi Anıtı önünde açıklama yaptı.

Fotoğraf: Hakan Kaya/DHA

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    2018 yılını adliye koridorlarında geçiren gazeteciler açısından son haftalarda da durum değişmiyor. Yılın bitimine günler kala pek çok gazeteci hakim karşısına çıkacak. Bu hafta boyunca, yazarımız Kamil Tekin Sürek, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana (Bilir) Kaya ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya bu hafta hakim karşısına çıkacak. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın 84. duruşması ile Gazeteci Deniz Yücel ve Belgeselci Kazım Kızıl’ın duruşmaları da bu hafta görülecek.

    DİNK DAVASI 18-19-20 ARALIK’TA

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın 84. duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, 18-19-20 aralık tarihlerinde görülecek. Davada altısı tutuklu, toplamda 85 sanık yargılanıyor.

    Dink cinayeti davasına da bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin heyeti değişmiş, Yeni Mahkeme Başkanı Emre Efe Şimşek, 25 Eylül salı günü ilk duruşmasını yapmıştı.

    Belgeselci ve Video Aktivisti Kazım Kızıl’la birlikte 16 Nisan referandumunun ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ile suçlanan 24 kişinin yargılanması 19 Aralık’ta, İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

    PERŞEMBE GÜNÜ ADLİYE MESAİSİ YOĞUN

    Die Welt Türkiye Muhabiri Deniz Yücel’in ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması 20 Aralık Perşembe, saat 09.30’da İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın özel e-posta adresinin Red Hack tarafından hacklenmesine ilişkin kaleme aldığı haberiyle ilgili soruşturma ekiplerine ifade vermek üzere 14 Şubat’ta İstanbul’da gözaltına alınmış ve ‘Örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla sevk edildiği mahkemece 27 Şubat 2017’de tutuklanmıştı. Yücel, hakkında iddianame hazırlanmadan 367 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

    3 CUMHURİYET MUHABİRİ HAKİM KARŞISINDA

    Cumhuriyet gazetesinin 3 muhabiri 20 Aralık Perşembe günü hakim karşısına çıkacak.

    Cumhuriyet Muhabirleri Alican Uludağ ve Duygu Güvenç, Rahip Brunson krizine dair yaptıkları ‘ABD ayarlı adalet’, ‘Rehine diplomasisi çökerken’, ‘Tutan da bırakan da yargı mı devlet mi?’ başlıklı haberler nedeniyle “Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” iddiasıyla yargılanıyor. Uludağ ve Güvenç’in duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

    Cumhuriyet Gazetesi İzmir Muhabiri Hakan Dirik ise, Türkiye’den Suriye’deki cihatçı gruplara ‘sarin gazı’ yapımında kullanılan kimyasal silah hammaddesi sevkiyatı yapıldığına ilişkin iddiaları haberleştirdiği gerekçesiyle yargılanıyor. dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın şikayetiyle yargılanan Dirik’in duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

    YAZARIMIZ SÜREK’İN KARAR DURUŞMASI GÖRÜLECEK

    ‘Faşist Diktatörlük’ başlıklı yazısı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yargılanana Gazetemizin Yazarı Kamil Tekin Sürek’in duruşması 20 Aralık’ta Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Saat 09.35’te görülecek 4. duruşmada mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor.

    Kapatılan Özgür Gündem Gazetesinin Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, Özgür Gündem Gazetesinin Son Genel Yayın Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya ve Özgür Gündem Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile birlikte DTK Eski Eş Başkanı Hatip Dicle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Aykol hakkında verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası geçen ay kesinleşmişti.

    Taraf Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması ise 21 aralık Cuma günü, saat 10.05’te İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, 6 gazeteciden biri olan Ahmet Altan’ın cezası istinaf mahkemesi tarafından onaylanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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