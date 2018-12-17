17 Aralık 2018 16:03

AB’den Türkiye’ye ‘Suriye’ uyarısı: Tek taraflı adımlardan kaçının

AB Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye konusunda Türkiye’ye tek taraflı askeri adımlarda bulunmaması için çağrı yaptı.

AB’den Türkiye’ye ‘Suriye’ uyarısı: Tek taraflı adımlardan kaçının

Fotoğraf: TSK

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    Türkiye’nin Suriye’de Fırat’ın doğusunda yeni ve kapsamlı askeri operasyonlara başlayacağına ilişkin sinyaller vermesinin ardından AB Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini Türkiye’ye tek taraflı askeri adımlarda bulunmaması için çağrı yaptı.

    Mogherini çağrısında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin Kuzey Suriye’de başlatma olasılığını dillendirdiği askeri operasyon endişe kaynağı oluşturmaktadır. Tüm bölgede şiddeti sona erdirmek, terörizmi bitirmek ve istikrarı sağlamak konusunda hedeflerimiz ortaktır. Bu sebeple Türkiye’nin DAEŞ karşıtı koalisyonu zora düşürecek ve istikrarsızlığı körükleyecek tek taraflı askeri adımlar atmaktan kaçınmasını bekliyoruz.”

    SOYLU’DAN OPERASYON TEHDİDİ

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat’ın doğusuna dair operasyonda ısrar ederken ABD’ye de tepki gösterdi. Pakistan’da konuşan Soylu, “Fırat Kalkanı harekatı yaptık, Amerika bize ‘yap’ demedi. Zeytin Dalı harekâtı yaptık, bizim karşımıza çıktı, tehdit etti. Beslediği adamlarla bizi yıldırabileceğini düşündü” dedi.

    DHA’nın haberine göre, Soylu, konuşmasında ABD’yi kastederek “Şimdi bizi bir taraftan Fırat’ın doğusunda çerçevelemeye çalışacak. Türkiye ona müsaade etmedi, şimdi buna müsaade etmeyecek” dedi.

    ‘TÜRKİYE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR’

    Öte yandan Suriye’nin İdlib vilayetinin Vali Vekili Muhammed Fadi Sadun, Türkiye’yi Soçi’de varılan mutabakat çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmemekle suçladı.Sputnik’e konuşan Sadun, “Türkiye’nin silahsızlaştırılmış bölgedeki grupları silah bırakma konusunda etkilemeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmediğini görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla silahlı gruplar üzerinde etkili olabilirler, ancak anlaşmanın yerine getirilmesi için yeterince adım atmıyorlar” dedi. (HABER MERKEZİ)

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