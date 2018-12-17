Gazeteci Aksoy için itiraz: Cezaevinde suçun vasfı değiştirilemez

22 Kasım’dan bu yana Silivri 9 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Murat Aksoy’un denetimli serbestlikle tahliye edilmesi bekleniyordu. Aksoy, Ceza İnfaz Hakimliğinin tutuklu değerlendirme raporu nedeniyle tahliye edilmedi. Avukatlar tutukluluğa itiraz etti.

Murat Aksoy gazetecilik faaliyetleri nedeniyle İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Gülen örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla 2 yıl 1 ay ceza almıştı. 421 gün tutuklu yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilen Aksoy, cezanın kesinleşmesinin ardından kalan kısmı yatmak için teslim oldu.

Prosedür gereği cezası 1 yıldan az olduğu için denetimli serbestlik kararıyla tahliye edilmesi bekleniyordu. Artı Gerçek’te yer alan habere göre, Silivri 9 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun tahliye öncesi tutuklu değerlendirme raporu bu beklentiyi boşa çıkardı. 15 ve 30. günlerde “Hükümlünün örgüt üyesi olup olmadığı anlaşılamadı” şeklindeki değerlendirmede bulunuldu.

‘AÇIK BİR YETKİ GASBI’

Durumun açıkça hukuka aykırı olduğunu belirten avukatlar mahkemeye itiraz etti. Avukatlar itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkil hakkında infazın dayanağını oluşturan hükmün ve suçun niteliğini değiştirme yetkisi infaz hakimliğinde yoktur. Aksoy hakkında üyelik suçu yönünden kurulmuş herhangi bir mahkumiyet hükmü yoktur. Aksi bir yorum hem hukuka hem de mantıhareket ederek karar verme yetkisi yoktur. Bu durum açık bir yetki gasbıdır.” “Bu uygulama hürriyeti tahdit suçunu oluşturur” diyen avukatlar Aksoy’un denetimli serbestlikten yararlandırılması ve tahliyesini talep etti. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Murat Aksoy: Bu haksızlığın bitmesini istiyorum