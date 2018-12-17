Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

KESK Bursa şubesi, 22 Aralık İstanbul mitingine çağrı yaptı.

KESK toplantı salonunda yapılan açıklamaya KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, Tüm Bel-Sen Genel Mali Sekreteri Satı Burunucu, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erdem ve Yapı Yol Sen Genel merkez yöneticisi Hava Avcı katıldı.

KRİZİN BEDELİNİ YARATANLAR ÖDESİN

KESK’in yoksullaşmaya, işsizliğe ve iş güvencesinin ortadan kaldırılmasına yönelik birleşik mücadele çağrısıyla beş bölgede miting kararı aldığını söyleyen KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz: “İzmir, Samsun, Adana ve Diyarbakır bölge mitinglerini coşkuyla tüm demokrasi ve emek güçleriyle gerçekleştirdik. 22 Aralık Cumartesi günü de İstanbul Bakırköy de yapacağımız bölge mitingini de aynı coşkuyla yapacağız. Yoksullaşma özellikle ülkemizde krizin derinleşmesiyle birlikte beş altı ay öncesine oranla asgari ücretle geçinen yoksul halkın alım gücü yüzde 40, 45 düşmüştür. Bu ülkeyi yönetenler ülkede kriz yok algı var dese de bu krizin ne denli derinleşerek yaşandığını bu ülke halkları bizzat yaşıyor. Biz kamu emekçileri de bu krizi yaşıyoruz. Alım gücümüz dört beş ay öncesine göre yüzde 40, 45 oranında düşmüştür. Ülkede kriz yok ise vatandaşlar bulunduğu her ortamda neden feryat etmektedir. Bu ülkede derinleşerek devam eden kriz var. Siyasal iktidar biz aynı gemideyiz birlikte bu krizi atlatacağız demek suretiyle krizin faturasını biz emekçilere ödetmeye çalışıyor. Biz kamu emekçileri, işçileri işsizleri, emekçiler bu krizin bedelini yaratanlar ödesin diyoruz. Bu krizin bedelini biz ödemeyeceğiz. Bu nedenle KESK olarak beş bölgede krizin bedelini krizi yaratanlar ödesin diyoruz” dedi.

BU ÜLKEDE MUTLU BİR AZINLIK VAR

Özel sektörde ve kamuda iş güvencesinin ortadan kalktığının altını çizen Gürbüz: “ 15 Temmuz darbe süreci siyasal iktidar tarafından fırsata çevrilerek kendi gibi düşünmeyen kendine biat etmeyen her kesimi tasfiye etmek için tüm yol ve yöntemi kullanmaktadır. Ülkemizde ki demokrasi sorunu, ülkemizdeki yoksulluk sorunu, işsizlik sorunu, iş güvencesi sorunu bu ülkedeki milyonların sorunudur. Bugün bu ülkede mutlu bir azınlık var. Bu da nüfusun yüzde 2’sine tekabül ediyor. Geri kalan büyük bir çoğunluk ise mutsuzdur. Bunu birlikte alanlarda dillendirerek, ortak mücadele ederek bu sorunu aşacağımızı biliyoruz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)