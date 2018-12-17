Erdoğan: Fırat'ın doğusuna operasyon her an başlayabilir

Konya Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde "Fırat'ın doğusuna" yapılacağını söylediği askeri harekatın her an başlayabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'la konuştuğunu ve Trump'ın olumlu yanıt verdiğini söyleyen Erdoğan, "Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz" dedi.

Erdoğan, Trump'a "Bu teröristlerin gitmesi lazım, yoksa biz göndeririz. Madem stratejik ortağız gereğinin yapılması lazım" dediğini aktardı.

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FATİH PORTAKAL'I BİR KEZ DAHA HEDEF GÖSTERDİ

"Bir daha çözüm süreci beklemeyin, geçti o iş. Tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomla saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirleri esir almaya çalıştılar. Bu ara Bay Kemal sokağa çağırıyor" diyen Erdoğan, Gazeteci Fatih Portakal'ı da bir kez daha hedef aldı ve "Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Buldun ekranı, bu ekrandan milleti sokağa çağırmak.. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur." ifadelerini kullandı.

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'TREN KAZASINDA SORUMLULUĞU OLANLARDAN HESAP SORULACAK'

Erdoğan, Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği yüksek hızlı tren kazası için "Sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içinde hesabı sorulacak" dedi.

Kazanın gerçekleştiği hattın sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığı ortaya çıkmıştı. Meslek örgütleri, sinyalizasyon sisteminin eksikliğinin kazada önemli rol oynadığını söylerken Ulaştırma Bakanı Metin Turhan, "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil" savunmasında bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

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