UPS Kargo’da toplu iş sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı

TÜMTİS ile UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı AŞ arasında sürdürülen 4. dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

TİS’e göre ücretlere birinci yıl enflasyon artı 2 puan, ikinci yıl enflasyon oranında zam yapılacak. Mevcut olan ikramiyeye bir ikramiye daha ilave edildi. İki yıllık imzalanan TİS’le sosyal haklar ve idari maddelerde de kazanımlar sağlandı. Yemek, yakacak, eğitim ve diğer sosyal haklarda enflasyon oranında zam artışları yapıldı.

TÜMTİS Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Sendikamız, toplusözleşme sürecini üyeleriyle birlikte sürdürdü. Tüm bölgelerde eğilim yoklaması yapıldı ve 4. dönem TİS üyelerimizin tamamına yakınının onayı alınarak imzalandı” dendi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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