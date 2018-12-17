17 Aralık 2018 14:32
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 14:57

137 kadın ve LGBTİ+ örgütünden Türkiye Kadın Buluşması’na çağrı

Kadınlar Birlikte Güçlü, 137 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzaladığı metinle 5-6 Ocak’ta yapılacak Türkiye Kadın Buluşması’na çağrı yaptı.

137 kadın ve LGBTİ+ örgütünden Türkiye Kadın Buluşması’na çağrı

Fotoğraf: Evrensel

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    137 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzaladığı metinle 5-6 Ocak’ta yapılacak Türkiye Kadın Buluşması’na çağrı yapan Kadınlar Birlikte Güçlü ‘Haklarımızdan, hayatlarımızdan, vazgeçmeye niyetimiz yok’ dedi.

    25 Kasım'a giderken, kadınları ‘Kazanımlarımıza, haklarımıza, hayatlarımıza sahip çıkmak için…’ diyerek İstanbul Buluşmasına çağıran Kadınlar Birlikte Güçlü, 137 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzaladığı metin paylaşarak tüm kadınları 5-6 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak Türkiye Kadın Buluşmasına çağırdı. “Haklarımızdan, hayatlarımızdan, kazanımlarımızdan vazgeçmeye; daha fazlası için mücadeleden geri durmaya hiç niyetimiz yok.” diyen 137 kadın ve LGBTİ+ örgütü şu çağrıyı yaptı:

    "Daha fazlası için mücadeleden geri durmaya hiç niyetimiz yok. Bunun ancak birlikte mümkün olduğunu bilen biz kadınlar, farklı farklı illerden, hayatlardan, deneyimlerden, kimliklerden, çevrelerden bir araya geliyoruz.

    25 Kasım’da her yerde sesimizi yükseltmenin verdiği güçle 5-6 Ocak’ta kadın hareketi olarak buluşmak için yola çıkıyoruz.

    Türkiye’nin dört bir yanından, büyük bir kadın buluşması için birlikte çağrı yapıyoruz.

    Gücümüzün, farklılıklarımızı unutmadan ortaklıklarımızı büyütmekten ve birlikte ses çıkartmaktan kaynaklandığını biliyoruz. Kadınlar arası farklılıkların şiddet vesilesi haline getirilmesiyle beraber mücadele etmek konusunda yılların deneyimine sahibiz. Kıyafeti, boşanması, nasıl bir işte çalıştığı, konuştuğu dili, geldiği ülke veya mahalle, hangi saatte nerede, kiminle olduğu, bedeni, kimi sevdiği veya sevmediği, kime itiraz ettiği üzerinden bazı kadınları şiddeti ‘daha hak eder' göstermenin aslında tüm kadınların zararına olduğunu yaşayarak öğrendik.

    Bizi biz yapan kazanımlarımız elimizden kayıp gittikçe, her gün yoksullaştıkça, kadınlara yönelik üretilen tek politika boşanmaları azaltmak oldukça, erkek şiddetine çözüm olarak yalnızca ‘ağır ceza’ sunulup var olan cezalar dahi uygulanmadıkça, silahlar tüm sesleri bastırdıkça, istenen kalıba sığmayan herkese, her kimliğe karşı nefret meşrulaştırılıp sıradanlaştıkça, kadınların hayatları ‘ailenin bütünlüğü’ne feda edildikçe, kadın dayanışma derneklerinin yerini diyanete bağlı aile ve dini rehberlik büroları aldıkça, nafakadan 6284 sayılı yasanın sağladığı şiddeti önleyici mekanizmalara güvencemiz olan haklarımız tartışmaya açıldıkça, çocuk hamileliklerinin üzeri örtüldükçe, din-temelli kurumların gittikçe etkin hale geldiği, müfredatın eşitsizliği doğallaştırdığı eğitim sisteminde milyonlarca kız çocuğu okullardan açık öğretime kaydıkça, İstanbul Sözleşmesi'ne rağmen şiddet durumunda arabuluculuk dillendirilmeye başladıkça, kadın hareketinin içini boşaltma, ayrıştırma, değersizleştirme, altını oyma, itibarsızlaştırma çabaları fütursuzca arttıkça, biz kadınlar evde, sokakta, işte, okulda, pazarda, trafikte, toplu taşımada, hastanede, sette, her yerde şiddete, baskıya, sömürüye daha açık hale geldik, geliyoruz.

    Tüm bunlar yaşanırken, sesimizi çıkarabildiğimiz mecraların, tepkimizi ifade edebildiğimiz, birbirimizi duyabildiğimiz, haklarımızı talep edebildiğimiz alanların bir bir kapanışına seyirci kalmayı kabul etmiyoruz. Her şeye rağmen bulunduğumuz her yerde kadınlar ve lgbti+lar olarak birliktelik zeminlerini çoğaltmaya, sesimizi çıkarmaya, bir arada olmaya, birbirimizden güç almaya devam ediyoruz.

    Çünkü birbirimize, kadınlara, kadın hareketine güveniyoruz. Bunu yeniden hissetmek, hatırlamak, hatırlatmak ve birbirimize güç vermek için; temasımızı artırmak, sözümüzü büyütmek, dayanışmamızı daim kılmak için hangi yöntemleri kullanabileceğimizi konuşmak adına 5-6 Ocak'ta Türkiye kadın buluşmasında bir araya geliyoruz."

    Buluşma 5-6 Ocak Cumartesi ve Pazar günü Beşiktaş Fulya Sanat Merkezinde olacak.

    Katılımcılar için google form: https://goo.gl/forms/6pN1ZIqneaWmWSQo1

    Facebook etkinliği: https://www.facebook.com/events/1512667985503460/

    METNE İMZA ATAN 137 KADIN VE LGBTİ+ ÖRGÜTÜ

    1. 17+ Alevi Kadınlar  
    2. 78'liler Federasyonu Kadın Meclisi
    3. Acıbadem'li Kadınlar
    4. Adana Kadın Platformu
    5. Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu
    6. AKA-DER Kadın Faaliyeti
    7. Anarşist Kadınlar
    8. Ankara Kadın Platformu
    9. Antakya Kadın Dayanışması
    10. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
    11. Atakent Kadın Meclisi
    12. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
    13. Bağımsız Kadın Derneği-Mersin
    14. Bakırköy Kadın Dayanışması
    15. Barış için Kadın Akademisyenler
    16. Başlangıç Kolektifi'nden Kadınlar  
    17. Batman Kadın Platformu
    18. Beden Olumlama Hareketi
    19. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
    20. Bursa Kadın Platformu
    21. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
    22. Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi –ELDER
    23. Çekmeköy Kadın Meclisi
    24. Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)
    25. Datça Kadın Girişimi
    26. DBP Kadın Komisyonu
    27. Defne Kadın Emeği Derneği
    28. Demir Leblebi Fanzin
    29. Demir Leblebi Kadın Derneği
    30. Demokratik İslâm Kongresi Kadın Meclisi
    31. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
    32. Dicle-Amed Kadın Platformu
    33. Didim Kibele Kadın Derneği
    34. DİSK Emekli-sen Kadın Sekreterliği
    35. DİSK Genel-İş Kadın Komisyonu
    36. Divriği Kültür Derneği Kadın Kurulu  
    37. Doğu ve Güney Doğu İş Kadınları Derneği
    38. Dut Ağacı Derneği’nden Kadınlar
    39. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu
    40. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği (EKAMEDER)
    41. Ekmek ve Gül
    42. Emek Partili Kadınlar
    43. Erktolia
    44. Erzincan Katre Kadın Oluşumu
    45. Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
    46. Eşit Yaşam Derneği
    47. Eşitlik, Adalet, Kadın Platform
    48. Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu
    49. Ev Hanımları Dayanışma Ve Kalkındırma Derneği (EVKAD)
    50. Feminist Çukurova
    51. FeminAmfi
    52. Femin-art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği
    53. Feminist Kadın Çevresi
    54. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
    55. FKF’li Kadınlar
    56. Foça Barış Kadınları
    57. GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi  
    58. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu
    59. GÜÇ-KAT Dezavantajlı Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
    60. Günebakan Kadın Derneği
    61. Halkevci Kadınlar
    62. Hatay Kadın Platformu
    63. Hayır Üsküdar’dan Kadınlar
    64. HDK Kadın Meclisleri
    65. HDP Kadın Meclisi
    66. İHD Kadın Hakları Komisyonu
    67. İlerici Kadınlar Meclisi
    68. İmece Ev İşçileri Sendikası
    69. İskenderun Kadın Platformu
    70. İşçi Demokrasisi Partisi'nden Kadınlar
    71. İzmir Amargi
    72. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
    73. İzmir Kadın Platformu
    74. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)
    75. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
    76. Kadın Dayanışması
    77. Kadın Emeği Kolektifi
    78. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu (KEİG)
    79. Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği /Ankara
    80. Kadın Meclisleri
    81. Kadın Partisi
    82. Kadın Savunma Ağı
    83. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi
    84. Kadınlar Birlikte Güçlü – İstanbul
    85. Kadınlar Sahnesi
    86. Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)
    87. Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
    88. Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği
    89. Kampüs Cadıları
    90. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği
    91. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
    92. Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi
    93. KESK Kadın Meclisi
    94. KeSKeSoR Amed LGBTİ+ Oluşumu
    95. Kırkyama Kadın Dayanışması
    96. Kırmızı Biber Derneği
    97. Kocaeli Kadın Platformu
    98. Koza Kadın Derneği /Bursa
    99. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması  
    100. Kuir Eskişehir Lgbti Topluluğu
    101. Mardin Kadın Platformu
    102. Mersin Kadın Platformu
    103. Mersin LGBT 7 Renk Derneği
    104. Mersin Muamma LGBTİ+ Derneği
    105. Mezopotamya Kadın Kooperatifi/Urfa
    106. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
    107. Mor Dayanışma
    108. Muğla Emek Benim Kadın Derneği
    109. Nar Kadın Dayanışması
    110. Özgür Genç Kadın
    111. Rosa Kadın Derneği
    112. Samsun Kadın Dayanışması
    113. Sınır Tanımayan Kadınlar
    114. Sosyal Dayanışma Ağı – SODA
    115. Sosyal Haklar Derneği'nden Kadınlar
    116. Sosyalist Kadın Meclisleri
    117. SYKP Kadın Meclisi
    118. Tevgera Jinen Azad (TJA)
    119. TMMOB Kadın Çalışma Grubu
    120. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu (TODAP)
    121. Türk Kadınlar Birliği
    122. Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
    123. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez ve 24 Şubesi
    124. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
    125. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği   
    126. Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği
    127. Urfa Kadın Platformu
    128. Urfa Yaşamevi Kadın Derneği
    129. Üniversiteli Kadın Kolektifi
    130. Van-Ahtamar Kadın Platformu
    131. Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
    132. Yeni Demokrat Kadın
    133. Yeniyol’dan Kadınlar
    134. Yeşil Feministler
    135. Yoğurtçu Kadın Forumu
    136. Zorla Alıkonulan Kadınlar için Mücadele Platformu
    137. Muğla Karya Kadın Derneği (İstanbul/EVRENSEL)

    İl il 25 Kasım eylemleri: Kadınlar şiddete karşı sokağa çıktı

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