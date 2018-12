137 kadın ve LGBTİ+ örgütünden Türkiye Kadın Buluşması’na çağrı

137 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzaladığı metinle 5-6 Ocak’ta yapılacak Türkiye Kadın Buluşması’na çağrı yapan Kadınlar Birlikte Güçlü ‘Haklarımızdan, hayatlarımızdan, vazgeçmeye niyetimiz yok’ dedi.

25 Kasım'a giderken, kadınları ‘Kazanımlarımıza, haklarımıza, hayatlarımıza sahip çıkmak için…’ diyerek İstanbul Buluşmasına çağıran Kadınlar Birlikte Güçlü, 137 kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzaladığı metin paylaşarak tüm kadınları 5-6 Ocak’ta İstanbul’da yapılacak Türkiye Kadın Buluşmasına çağırdı. “Haklarımızdan, hayatlarımızdan, kazanımlarımızdan vazgeçmeye; daha fazlası için mücadeleden geri durmaya hiç niyetimiz yok.” diyen 137 kadın ve LGBTİ+ örgütü şu çağrıyı yaptı:

"Daha fazlası için mücadeleden geri durmaya hiç niyetimiz yok. Bunun ancak birlikte mümkün olduğunu bilen biz kadınlar, farklı farklı illerden, hayatlardan, deneyimlerden, kimliklerden, çevrelerden bir araya geliyoruz.

25 Kasım’da her yerde sesimizi yükseltmenin verdiği güçle 5-6 Ocak’ta kadın hareketi olarak buluşmak için yola çıkıyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanından, büyük bir kadın buluşması için birlikte çağrı yapıyoruz.

Gücümüzün, farklılıklarımızı unutmadan ortaklıklarımızı büyütmekten ve birlikte ses çıkartmaktan kaynaklandığını biliyoruz. Kadınlar arası farklılıkların şiddet vesilesi haline getirilmesiyle beraber mücadele etmek konusunda yılların deneyimine sahibiz. Kıyafeti, boşanması, nasıl bir işte çalıştığı, konuştuğu dili, geldiği ülke veya mahalle, hangi saatte nerede, kiminle olduğu, bedeni, kimi sevdiği veya sevmediği, kime itiraz ettiği üzerinden bazı kadınları şiddeti ‘daha hak eder' göstermenin aslında tüm kadınların zararına olduğunu yaşayarak öğrendik.

Bizi biz yapan kazanımlarımız elimizden kayıp gittikçe, her gün yoksullaştıkça, kadınlara yönelik üretilen tek politika boşanmaları azaltmak oldukça, erkek şiddetine çözüm olarak yalnızca ‘ağır ceza’ sunulup var olan cezalar dahi uygulanmadıkça, silahlar tüm sesleri bastırdıkça, istenen kalıba sığmayan herkese, her kimliğe karşı nefret meşrulaştırılıp sıradanlaştıkça, kadınların hayatları ‘ailenin bütünlüğü’ne feda edildikçe, kadın dayanışma derneklerinin yerini diyanete bağlı aile ve dini rehberlik büroları aldıkça, nafakadan 6284 sayılı yasanın sağladığı şiddeti önleyici mekanizmalara güvencemiz olan haklarımız tartışmaya açıldıkça, çocuk hamileliklerinin üzeri örtüldükçe, din-temelli kurumların gittikçe etkin hale geldiği, müfredatın eşitsizliği doğallaştırdığı eğitim sisteminde milyonlarca kız çocuğu okullardan açık öğretime kaydıkça, İstanbul Sözleşmesi'ne rağmen şiddet durumunda arabuluculuk dillendirilmeye başladıkça, kadın hareketinin içini boşaltma, ayrıştırma, değersizleştirme, altını oyma, itibarsızlaştırma çabaları fütursuzca arttıkça, biz kadınlar evde, sokakta, işte, okulda, pazarda, trafikte, toplu taşımada, hastanede, sette, her yerde şiddete, baskıya, sömürüye daha açık hale geldik, geliyoruz.

Tüm bunlar yaşanırken, sesimizi çıkarabildiğimiz mecraların, tepkimizi ifade edebildiğimiz, birbirimizi duyabildiğimiz, haklarımızı talep edebildiğimiz alanların bir bir kapanışına seyirci kalmayı kabul etmiyoruz. Her şeye rağmen bulunduğumuz her yerde kadınlar ve lgbti+lar olarak birliktelik zeminlerini çoğaltmaya, sesimizi çıkarmaya, bir arada olmaya, birbirimizden güç almaya devam ediyoruz.

Çünkü birbirimize, kadınlara, kadın hareketine güveniyoruz. Bunu yeniden hissetmek, hatırlamak, hatırlatmak ve birbirimize güç vermek için; temasımızı artırmak, sözümüzü büyütmek, dayanışmamızı daim kılmak için hangi yöntemleri kullanabileceğimizi konuşmak adına 5-6 Ocak'ta Türkiye kadın buluşmasında bir araya geliyoruz."

Buluşma 5-6 Ocak Cumartesi ve Pazar günü Beşiktaş Fulya Sanat Merkezinde olacak.

Katılımcılar için google form: https://goo.gl/forms/6pN1ZIqneaWmWSQo1

Facebook etkinliği: https://www.facebook.com/events/1512667985503460/

METNE İMZA ATAN 137 KADIN VE LGBTİ+ ÖRGÜTÜ

17+ Alevi Kadınlar 78'liler Federasyonu Kadın Meclisi Acıbadem'li Kadınlar Adana Kadın Platformu Adalar Vakfı Kadın Çalışma Grubu AKA-DER Kadın Faaliyeti Anarşist Kadınlar Ankara Kadın Platformu Antakya Kadın Dayanışması Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği Atakent Kadın Meclisi Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi Bağımsız Kadın Derneği-Mersin Bakırköy Kadın Dayanışması Barış için Kadın Akademisyenler Başlangıç Kolektifi'nden Kadınlar Batman Kadın Platformu Beden Olumlama Hareketi Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Bursa Kadın Platformu Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Çanakkale El Emeğini Değerlendirme Ve Kadın Danışma Merkezi –ELDER Çekmeköy Kadın Meclisi Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV) Datça Kadın Girişimi DBP Kadın Komisyonu Defne Kadın Emeği Derneği Demir Leblebi Fanzin Demir Leblebi Kadın Derneği Demokratik İslâm Kongresi Kadın Meclisi Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği Dicle-Amed Kadın Platformu Didim Kibele Kadın Derneği DİSK Emekli-sen Kadın Sekreterliği DİSK Genel-İş Kadın Komisyonu Divriği Kültür Derneği Kadın Kurulu Doğu ve Güney Doğu İş Kadınları Derneği Dut Ağacı Derneği’nden Kadınlar Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği (EKAMEDER) Ekmek ve Gül Emek Partili Kadınlar Erktolia Erzincan Katre Kadın Oluşumu Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Eşit Yaşam Derneği Eşitlik, Adalet, Kadın Platform Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu Ev Hanımları Dayanışma Ve Kalkındırma Derneği (EVKAD) Feminist Çukurova FeminAmfi Femin-art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Feminist Kadın Çevresi Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği FKF’li Kadınlar Foça Barış Kadınları GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu GÜÇ-KAT Dezavantajlı Kadınlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Günebakan Kadın Derneği Halkevci Kadınlar Hatay Kadın Platformu Hayır Üsküdar’dan Kadınlar HDK Kadın Meclisleri HDP Kadın Meclisi İHD Kadın Hakları Komisyonu İlerici Kadınlar Meclisi İmece Ev İşçileri Sendikası İskenderun Kadın Platformu İşçi Demokrasisi Partisi'nden Kadınlar İzmir Amargi İzmir Kadın Dayanışma Derneği İzmir Kadın Platformu Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Dayanışması Kadın Emeği Kolektifi Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu (KEİG) Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği /Ankara Kadın Meclisleri Kadın Partisi Kadın Savunma Ağı Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi Kadınlar Birlikte Güçlü – İstanbul Kadınlar Sahnesi Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Kampüs Cadıları Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği Kazete Bağımsız Kadın Gazetesi KESK Kadın Meclisi KeSKeSoR Amed LGBTİ+ Oluşumu Kırkyama Kadın Dayanışması Kırmızı Biber Derneği Kocaeli Kadın Platformu Koza Kadın Derneği /Bursa Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması Kuir Eskişehir Lgbti Topluluğu Mardin Kadın Platformu Mersin Kadın Platformu Mersin LGBT 7 Renk Derneği Mersin Muamma LGBTİ+ Derneği Mezopotamya Kadın Kooperatifi/Urfa Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Mor Dayanışma Muğla Emek Benim Kadın Derneği Nar Kadın Dayanışması Özgür Genç Kadın Rosa Kadın Derneği Samsun Kadın Dayanışması Sınır Tanımayan Kadınlar Sosyal Dayanışma Ağı – SODA Sosyal Haklar Derneği'nden Kadınlar Sosyalist Kadın Meclisleri SYKP Kadın Meclisi Tevgera Jinen Azad (TJA) TMMOB Kadın Çalışma Grubu Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği Kadın Komisyonu (TODAP) Türk Kadınlar Birliği Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Merkez ve 24 Şubesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği Urfa Kadın Platformu Urfa Yaşamevi Kadın Derneği Üniversiteli Kadın Kolektifi Van-Ahtamar Kadın Platformu Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği Yeni Demokrat Kadın Yeniyol’dan Kadınlar Yeşil Feministler Yoğurtçu Kadın Forumu Zorla Alıkonulan Kadınlar için Mücadele Platformu Muğla Karya Kadın Derneği (İstanbul/EVRENSEL)