Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Son şampiyon Real Madrid, Ajax'la eşleşti.
Fotoğraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Son şampiyon Real Madrid, Ajax'la; favorilerden Barcelona ise Lyon'la eşleşti.
Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1'inci torbada, 2'nci sıradaki takımlar ise 2'nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle oldu:
- Schalke-Manchester City
- Atletico Madrid-Juventus
- Manchester United-Paris Saint Germain
- Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund
- Olympiques Lyon-Barcelona
- Roma-Porto
- Ajax-Real Madrid
- Liverpool-Bayern Münih.
İLK TURUN EN BAŞARILISI PORTO, EN BAŞARISIZI AEK
Galatasaray'ın grubunda yer alan Porto, 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlikle 16 puan topladı ve grup aşamasının en başarılı takımı oldu. AEK ise oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek en başarısız takım oldu.
EN GOLCÜ PSG, EN AZ GOL YİYEN BORUSSIA DORTMUND
Paris Saint-Germain, attığı 17 golle en çok gol atan takım unvanını alırken, Borussia Dortmund ise 2 gol yedi ve en az gol yiyen takım oldu.
Bayern Münih'ten Robert Lewandowski attığı 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Onu, 5 golle Lionel Messi (Barcelona) takip ediyor.
GALATASARAY 4 PUANDA KALDI
Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda mücadele eden Galatasaray, 1 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve grubunu 3. tamamladı. Galatasaray, tek galibiyetini Lokomotiv Moskova'ya karşı 3-0'lık sonuçla aldı.
5 gol atıp 8 gol yiyen sarı-kırmızılılarda goller Eren Derdiyok 2, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli ve Garry Rodrigues'ten geldi. (SPOR SERVİSİ)
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