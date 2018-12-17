17 Aralık 2018 14:20
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 14:31

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Son şampiyon Real Madrid, Ajax'la eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Fotoğraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)

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    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Son şampiyon Real Madrid, Ajax'la; favorilerden Barcelona ise Lyon'la eşleşti.

    Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sırayı yer alan takımlar 1'inci torbada, 2'nci sıradaki takımlar ise 2'nci torbada yer aldı. Son 16 turunda ilk maçlar 12-13 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Şubat'ta oynanacak.

    Eşleşmeler şöyle oldu:

    • Schalke-Manchester City
    • Atletico Madrid-Juventus
    • Manchester United-Paris Saint Germain
    • Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund
    • Olympiques Lyon-Barcelona
    • Roma-Porto
    • Ajax-Real Madrid
    • Liverpool-Bayern Münih.

    İLK TURUN EN BAŞARILISI PORTO, EN BAŞARISIZI AEK

    Galatasaray'ın grubunda yer alan Porto, 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlikle 16 puan topladı ve grup aşamasının en başarılı takımı oldu. AEK ise oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek en başarısız takım oldu.

    EN GOLCÜ PSG, EN AZ GOL YİYEN BORUSSIA DORTMUND

    Paris Saint-Germain, attığı 17 golle en çok gol atan takım unvanını alırken, Borussia Dortmund ise 2 gol yedi ve en az gol yiyen takım oldu.

    Bayern Münih'ten Robert Lewandowski attığı 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Onu, 5 golle Lionel Messi (Barcelona) takip ediyor.

    GALATASARAY 4 PUANDA KALDI

    Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda mücadele eden Galatasaray, 1 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve grubunu 3. tamamladı. Galatasaray, tek galibiyetini Lokomotiv Moskova'ya karşı 3-0'lık sonuçla aldı.

    5 gol atıp 8 gol yiyen sarı-kırmızılılarda goller Eren Derdiyok 2, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli ve Garry Rodrigues'ten geldi. (SPOR SERVİSİ)

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