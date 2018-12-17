17 Aralık 2018 14:14

TMMOB: 2019 bütçesi, hayat pahalılığını, yoksulluğu artıracak

TMMOB, 2019 bütçesinin kriz sürecini göz ardı ettiğini, hayat pahalılığını ve yoksulluğu artıracak etkiye sahip olduğunu belirtti.

TMMOB: 2019 bütçesi, hayat pahalılığını, yoksulluğu artıracak

TMMOB Logosu

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    Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Meclis’te görüşmeleri devam eden 2019 bütçesinin kriz sürecini göz ardı eden, halkın yaşadığı işsizliği, hayat pahalılığını ve yoksulluğu artıracak etkiye sahip bir bütçe olduğunu belirtti. Koramaz, yaptığı yazılı açıklamada 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin krizin yükünü emekçilerin omuzlarına yükleyecek bir içeriğe sahip olduğunu belirterek, vergi yükünün ağırlaştırıldığına, sosyal harcamaların daha da kısıldığına dikkat çekti.

    İŞÇİ VE EMEKÇİDEN TAHSİL EDİLEN GELİR VERGİSİNDE YÜZDE 25’LİK ARTIŞ

    Bütçe gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan vergi gelirlerinin 2019 yılında gelirlerin yüzde 86’sını oluşturmasının beklendiğini ve yüzde 20’lik bir artışla 756 milyar 495 milyon lira olması teklif edildiğini kaydeden Koramaz, vergi politikasının gelir adaletsizliğini artıracak şekilde uygulandığını belirtti. Koramaz, Kurumlar Vergisi artışı yüzde 10 ile sınırlı tutulurken, çoğu işçi ve emekçiden tahsil edilen gelir vergisindeki artışın ise yüzde 25’e yükseldiğine dikkat çekti.  Krizle birlikte enflasyonun yüzde 20’lerin üzerinde bir seviyede kalıcı hale geldiği, işsizliğin yüzde 11’in üzerine çıktığını ifade eden Koramaz, ücretli kesimin temel ihtiyaçlarını bile ödeyemez hale geldiğini söyledi. Koramaz, “Düşük gelirli vatandaşların bütçesinde, yüksek gelirlilere göre daha fazla yer tutan dolaylı vergiler, toplam vergilerin yüzde 70’ini oluşturmaya devam etmekte; Özel Tüketim Vergisi’nde 2018’e göre bu yıl yüzde 15,32 artış, ithalde alınan KDV’de yüzde 25 artış, yurt içi ürünlerden alınan KDV’de ise yüzde 18’lik bir artış önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

    ‘MÜTEAHHİTLERE KÂR TRANSFERİ HALKTAN GİZLENİYOR’

    Sosyal harcamalarda ise “kemer sıkma politikası” uygulamasını eleştiren Koramaz, Kamu Özel İşbirliği  (KOİ) için ayrılan ödeneğin bu yıl bütçe kalemlerinden çıkarıldığına dikkat çekti. Koramaz, “‘Sadece parası olan geçsin’ denilen KOİ projeleri için vadedilen garantiler için 2018 yılında bütçeden 6,2 milyar TL ayrılmıştı. KOİ adı altında bir avuç müteahhitte kâr transferinin gerçekleştiği bu ödenek 2019 yılında bütçe kalemlerinden çıkarılmış ve transfer edilecek tutar halktan gizlenmiştir” dedi. Koramaz,sosyal harcamalara kaynak ayrılmazken, Diyanet’in bütçesinin 2018’e göre yüzde 34 artırıldığına, Cumhurbaşkanlığı’nın ise 2018’e göre 3,3 kat, yani yüzde 233 oranında artırılarak 845 milyon liradan, 2 milyar 819 milyon liraya çıkarıldığına da dikkat çekti.

    SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE GERİLEME

    Kriz sürecinin üretimsizlik ve sanayisizleşmenin sonucu olduğunu vurgulayan Koramaz, iktidarın gerilemeyi tersine çevirecek bir bütçe hazırlamadığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin 2019’da yüzde 4 düşüşle 8 milyar 141 milyon liradan 7 milyar 784 milyon liraya indirildiğini  belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

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