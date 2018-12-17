'Burhan Sadık Sarılar neden öldü' sorusu TBMM gündeminde

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Evrensel’in haberi üzerine, Adana'da ameliyat yapacak uygun ekip olmadığı gerekçesi ile 65 yaşındaki Burhan Sadık Sarılar’ın Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversite Hastanesine sevk edildikten 10 gün sonra hayatını kaybetmesini meclise taşıdı. Peköz, 17 Kasım 2018 tarihinde aort damarının iğne deliği kadar yırtık olduğunun tespit edilmesine rağmen müdahaleyi yapacak doktorlar ameliyatta olduğu için Adana Şehir Hastanesi acil servisinde yaklaşık 6 saat bekletildikten sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderilen Sarılar’ın ölümünde yaşanan ihlalleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Peköz şu sorulara yanıt istedi:

Sarılar’ın hastanede 6 saat bekletildiği iddiası doğru mudur? Doğruysa gerekçesi nedir?

Sarılar’ın hastaneye getirildiği gün kalp damar cerrahi servisinde yer olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğruysa hasta neden yoğun bakım servisine alınmamıştır?

Adana’da 6 saat boyunca bir kalp damar ameliyat ekibinin bulunamamasının gerekçesi nedir?

Mıdık Mahallesi’nden alınan hasta yol üzerinde başka hastaneler varken Adana Şehir Hastanesine sevk edilmesinin gerekçesi nedir? Bütün hastaların Adana Şehir Hastanesine yönlendirilmesi konusunda Bakanlığınız tarafından talimat verildiği iddiası doğru mudur?

Acil serviste aort damarında yırtık olduğu tespit edilen acil bir hastanın imkanları Adana’ya göre daha kısıtlı olan Kahramanmaraş’a gönderilmesinin gerekçesi nedir?

Sarılar neden şehirdeki diğer hastanelere ya da ambulans uçak aracılığıyla büyük şehirlerdeki hastanelere sevk edilmemiştir?

Sarılar’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Adana Şehir Hastanesinde kaç sağlık personeli ve doktor çalışmaktadır? Uzmanlık alanlarına göre dağılımı nedir? (Adana/EVRENSEL)