17 Aralık 2018 13:38
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 13:48

'Burhan Sadık Sarılar neden öldü' sorusu TBMM gündeminde

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Adana'dan sevk edildiği Maraş'taki hastanede hayatını kaybeden Burhan Sadık Sarılar'ı TBMM gündemine taşıdı.

'Burhan Sadık Sarılar neden öldü' sorusu TBMM gündeminde

Fotoğraf: HDP

    • Paylaş

    HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, Evrensel’in haberi üzerine, Adana'da ameliyat yapacak uygun ekip olmadığı gerekçesi ile 65 yaşındaki Burhan Sadık Sarılar’ın Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversite Hastanesine sevk edildikten 10 gün sonra hayatını kaybetmesini meclise taşıdı. Peköz, 17 Kasım 2018 tarihinde aort damarının iğne deliği kadar yırtık olduğunun tespit edilmesine rağmen müdahaleyi yapacak doktorlar ameliyatta olduğu için Adana Şehir Hastanesi acil servisinde yaklaşık 6 saat bekletildikten sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderilen Sarılar’ın ölümünde yaşanan ihlalleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle  soru önergesi verdi.

    Peköz şu sorulara yanıt istedi:

    • Sarılar’ın hastanede 6 saat bekletildiği iddiası doğru mudur? Doğruysa gerekçesi nedir?
    • Sarılar’ın hastaneye getirildiği gün kalp damar cerrahi servisinde yer olduğu iddiası doğru mudur? İddia doğruysa hasta neden yoğun bakım servisine alınmamıştır?
    • Adana’da 6 saat boyunca bir kalp damar ameliyat ekibinin bulunamamasının gerekçesi nedir?
    • Mıdık Mahallesi’nden alınan hasta yol üzerinde başka hastaneler varken Adana Şehir Hastanesine sevk edilmesinin gerekçesi nedir? Bütün hastaların Adana Şehir Hastanesine yönlendirilmesi konusunda Bakanlığınız tarafından talimat verildiği iddiası doğru mudur?
    • Acil serviste aort damarında yırtık olduğu tespit edilen acil bir hastanın imkanları Adana’ya göre daha kısıtlı olan Kahramanmaraş’a gönderilmesinin gerekçesi nedir?
    • Sarılar neden şehirdeki diğer hastanelere ya da ambulans uçak aracılığıyla büyük şehirlerdeki hastanelere sevk edilmemiştir?
    • Sarılar’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır?
    • Adana Şehir Hastanesinde kaç sağlık personeli ve doktor çalışmaktadır? Uzmanlık alanlarına göre dağılımı nedir? (Adana/EVRENSEL)

    Burhan Sadık Sarılar neden öldü?

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    HES'lere izin veren 'üstün kamu yararı' kararı mahkemece iptal edildi!
    SONRAKİ HABER

    Gaziosmanpaşa'da cipe ateş açıldı
    YAZARLAR
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    İdeolojik hegemonya

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Anadolunun sağlıklı yapı gereçleri - Tuğla
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Arap rejimlerini Sarı Yelekliler korkusu sardı
    Arap rejimlerini Sarı Yelekliler korkusu sardı

    Yusuf Ertaş, ‘Sarı Yelekliler’ hareketinin Arap ülkelerine etkisini değerlendirdi.

    İşyerinde mobbinge uğradı, işten ayrılmaya zorlandı
    İşyerinde mobbinge uğradı, işten ayrılmaya zorlandı

    İşyerinde sözlü şiddete uğrayan Zehra Saltık: ‘Hiçbir şiddet yapanın yanına kâr kalmamalı.’

    Grevdeki İZBAN işçileri: TİS bu kez bizim istediğimiz şekilde bitecek
    Grevdeki İZBAN işçileri: TİS bu kez bizim istediğimiz şekilde bitecek

    Grevleri 8. gününe giren İZBAN işçileri grevi kararlılıkla sürdüreceklerini söylüyor.

    Dr. Arzu Yılmaz: Suriye’de barış ve istikrar olmayacağı açık
    Dr. Arzu Yılmaz: Suriye’de barış ve istikrar olmayacağı açık

    Hüseyin İnanç, Dr. Arzu Yılmaz ile Suudi Arabistan’ı, Astana sürecini ve Irak'ı konuştu.

    Faciaya önlemleri buymuş: Marşandiz’den yavaş geçin!
    Faciaya önlemleri buymuş: Marşandiz’den yavaş geçin!

    Tren faciasından ders çıkarılmadı, seferler sinyalizasyon sistemi olmadan başladı. Alınan önlem istasyondan yavaş yavaş geçmek oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Antalya'da yağışlar nedeniyle mahsur kalan iki kişiden birine ulaşıldı
    Antalya'da yağışlar nedeniyle mahsur kalan iki kişiden birine ulaşıldı

    Antalya'da Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan iki kişiden birine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı
    İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

    İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

    Hindistan’da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı
    Hindistan’da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı

    Yeni Delhi’de 3 yaşındaki çocuk komşusunun cinsel istismarına uğradı. Tedavisi devam eden çocuk yoğun bakımda.

    Sarallar’ın iddianamesinde Şafak Sezer ve Hakan Yılmaz'ın da adı var
    Sarallar’ın iddianamesinde Şafak Sezer ve Hakan Yılmaz'ın da adı var

    Sarallar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Hakan Yılmaz'ın da isimi yer aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Strazburg kent merkezinde silahlı saldırı: 5 ölü 11 yaralı
    Strazburg kent merkezinde silahlı saldırı: 5 ölü 11 yaralı

    Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. Ayrıca saldırgan Cherif Chakett'in polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.

    ABD'de silah kullanımı sonucu ölümler en yüksek seviyeye çıktı
    ABD'de silah kullanımı sonucu ölümler en yüksek seviyeye çıktı

    Ülkede geçen yıl yaklaşık 40 bin kişi ateşli silah kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.

    AKP’li belediye meclis üyesinden başkana: Nereye gidiyor bu para?
    AKP’li belediye meclis üyesinden başkana: Nereye gidiyor bu para?

    Belediye Meclis Üyesi İzzettin Aslan, taşınmazların satışına karşı verdiği önergede Midyat Belediye Başkanı'na 'Nereye gidiyor bu para?' diye sordu.

    TSK'de ‘FETÖ’ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı verildi
    TSK'de ‘FETÖ’ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı verildi

    ‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına dönük başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda ilde onlarca kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

    ‘19 Aralık'ta kullanılan kimyasal için başvurduk, raporu bekliyoruz'
    ‘19 Aralık'ta kullanılan kimyasal için başvurduk, raporu bekliyoruz'

    Av. Gülizar Tuncer, 19 Aralık'ta 'Hayata dönüş' adı altında gerçekleştirilen katliamda kullanılan kimyasalın ne olduğunun halen bilinmediğini söyledi.

    İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı
    İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

    İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

    Hindistan’da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı
    Hindistan’da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı

    Yeni Delhi’de 3 yaşındaki çocuk komşusunun cinsel istismarına uğradı. Tedavisi devam eden çocuk yoğun bakımda.

    Sarallar’ın iddianamesinde Şafak Sezer ve Hakan Yılmaz'ın da adı var
    Sarallar’ın iddianamesinde Şafak Sezer ve Hakan Yılmaz'ın da adı var

    Sarallar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Hakan Yılmaz'ın da isimi yer aldı.

    GÜNCELLENDİ
    Strazburg kent merkezinde silahlı saldırı: 5 ölü 11 yaralı
    Strazburg kent merkezinde silahlı saldırı: 5 ölü 11 yaralı

    Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıyı IŞİD üstlendi. Ayrıca saldırgan Cherif Chakett'in polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.

    ABD'de silah kullanımı sonucu ölümler en yüksek seviyeye çıktı
    ABD'de silah kullanımı sonucu ölümler en yüksek seviyeye çıktı

    Ülkede geçen yıl yaklaşık 40 bin kişi ateşli silah kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti.

    AKP’li belediye meclis üyesinden başkana: Nereye gidiyor bu para?
    AKP’li belediye meclis üyesinden başkana: Nereye gidiyor bu para?

    Belediye Meclis Üyesi İzzettin Aslan, taşınmazların satışına karşı verdiği önergede Midyat Belediye Başkanı'na 'Nereye gidiyor bu para?' diye sordu.

    TSK'de ‘FETÖ’ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı verildi
    TSK'de ‘FETÖ’ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı verildi

    ‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına dönük başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda ilde onlarca kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

    ‘19 Aralık'ta kullanılan kimyasal için başvurduk, raporu bekliyoruz'
    ‘19 Aralık'ta kullanılan kimyasal için başvurduk, raporu bekliyoruz'

    Av. Gülizar Tuncer, 19 Aralık'ta 'Hayata dönüş' adı altında gerçekleştirilen katliamda kullanılan kimyasalın ne olduğunun halen bilinmediğini söyledi.