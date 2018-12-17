Gazeteci Berivan Bila serbest bırakıldı
'Gazetecilik suç değildir' başlıklı yazısıyla cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen gazetecilik öğrencisi Berivan Bila serbest bırakıldı.
Fotoğraf: @barisyarkadas/Twitter
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Berivan Bila, serbest bırakıldı.
6 Aralık 2018 Perşembe günü sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek gözaltına alınan Bila, iki gün sonra tutuklandı. “Gazetecilik suç değildir” başlıklı yazısıyla cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddia edilen Bila, Trabzon Cezaevi’ne gönderildi. Bila, avukatlarının itirazı sonucu serbest bırakıldı.
Bila’nın serbest bırakılması Halkevci Kadınlar'ın twitter hesabından duyuruldu: “Gazetecilik suç değildir! dedik; biz kazandık! Trabzon’da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan gazetecilik öğrencisi üyemiz Berivan Bila serbest bırakıldı!”
“Gazetecilik suç değildir!” dedik; biz kazandık!— halkevci kadınlar (@halkevcikadin) 17 Aralık 2018
Trabzon’da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan gazetecilik öğrencisi üyemiz Berivan Bila serbest bırakıldı! pic.twitter.com/G5WhsZAUhq
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin 2015 gazeteciliği teşvik ödülünü kazanan Bila, Aydın Doğan Vakfı’nın 2018 29. Genç İletişimciler Yarışması’nda da ikincilik ödülünü kazanmıştı. Orman Bakanlığı’nın fotoğraf yarışmasında da birincilik ödülü almıştı. (MEDYA SERVİSİ)