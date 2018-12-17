Almanak 2018 - 2018'de işçi hareketinde neler yaşandı?/17 Aralık 2018
Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan işçi ve emekçilerin 2018'ini anlatıyor.
17 Aralık 2018 13:57Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 14:10
Direnişler, grevler, işten atmalar, sendikalaşma mücadeleleri, kadro talebi, kıdem tazminatı tartışmaları, yasaklar ve baskılarla 2018'de işçi hareketinde neler yaşandı?
Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan ile işçi ve emekçiler açısından 2018'in bilançosunu çıkarıyoruz. (EVRENSEL WEB TV)