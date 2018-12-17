    • Almanak 2018 - 2018'de işçi hareketinde neler yaşandı?/17 Aralık 2018

    Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan işçi ve emekçilerin 2018'ini anlatıyor.

    17 Aralık 2018 13:57
    Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 14:10
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    Direnişler, grevler, işten atmalar, sendikalaşma mücadeleleri, kadro talebi, kıdem tazminatı tartışmaları, yasaklar ve baskılarla 2018'de işçi hareketinde neler yaşandı?

    Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan ile işçi ve emekçiler açısından 2018'in bilançosunu çıkarıyoruz. (EVRENSEL WEB TV)

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