17 Aralık 2018 12:58
Fenerbahçe'de idari menajerliğe Volkan Ballı getirildi
Fenerbahçe'de futbol takımının idari menajerliği görevine Volkan Ballı getirildi.
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA
Fenerbahçe Kulübü, futbol A Takımı İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı'nın getirildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıkladama şu ifadeler yer aldı: "Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz."
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Ersun Yanal, kulübün yeni teknik direktörü olarak açıklanmıştı.
Sarı-lacivertliler bugün Süper Lig'in 16. haftasında BB Erzurumspor'la karşılaşacak. (SPOR SERVİSİ)
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