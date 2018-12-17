17 Aralık 2018 12:50

Trabzonspor: GS Store'a yönelik şiddet olayını tasvip etmiyoruz

Trabzonspor, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde GS Store'a yönelik gerçekleşen saldırı sebebiyle üzgün olduklarını açıkladı ve özür diledi.

Trabzonspor: GS Store'a yönelik şiddet olayını tasvip etmiyoruz

Fotoğraf: DHA

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    Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, ligin 16’ncı haftasında oynadıkları Beşiktaş karşılaşması öncesinde bordo-mavili bir grup taraftarın Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki GS Store'a yönelik saldırısını büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

    Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, bu ve benzer şiddet olaylarının Trabzonspor Kulübü ve camiasının kamuoyu nezdinde sahip olduğu itibar ve güvene gölge düşürdüğünü belirterek, "Şimdiye dek hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa yönelik gösterilen bu tür anlamsız taşkınlıkların kulübümüzün prensip ve ilkeleri ile örtüşmediğini ve bundan sonra da asla örtüşmeyeceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Bu ve benzer şiddet olayları Trabzonspor Kulübü ve camiasının kamuoyu nezdinde sahip olduğu itibar ve güvene gölge düşürmektedir. Her ne olursa olsun; ister tahrik ister başka bir şey Trabzonspor sevgisinde ortaklaştığımız insanların, taraftarlık bilinci ve sorumluluklarından uzaklaşarak bu tip hadiselere karışmış olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Yaşanan meşum olaydan dolayı Galatasaray Kulübü’nden ve camiasından özür diliyoruz” dedi.

    'ASLA TASVİP ETMİYORUZ'

    Trabzonspor Kulübü olarak sporun ruhuna aykırı bu tür olayları asla tasvip etmediklerini kaydeden Sağıroğlu, “Bizler de bütün spor paydaşlarından aynı duyarlılığı bekliyoruz. Camiaların kurumsal kültürünü muhafaza etmesi ve Türk sporunda barışçıl bir atmosferin yakalanabilmesi için tüm kulüplerimiz öz eleştiri yapabilmeli ve bu eleştiri doğrultusunda üzerlerine düşeni yerine getirmelidir” diyerek açıklamalarını tamamladı. (Trabzon/DHA)

    Beşiktaş ile Trabzonspor 2'şer golle puanları paylaştı: 2-2

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