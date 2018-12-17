17 Aralık 2018 12:09
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 12:20

'Fabrikaları yakıp, borçları ödemeden kaçıyorlar'

2019 yılı bütçesine dair konuşan CHP Milletvekili Kani Beko, artan fabrika yangınlarına dikkat çekti.

'Fabrikaları yakıp, borçları ödemeden kaçıyorlar'


Fotoğraf: DHA

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    CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, asgari ücretliden 30 milyar vergi alınmasına karşın, patronların 176 milyar vergisinin muaf tutulduğuna dikkat çekti. Artan fabrika yangınlarına da dikkat çeken Beko, fason yangınlar çıkarıldığını, işverenlerin vergi, sigorta ve işçilerin kıdem tazminatlarını ödememek için yurt dışına kaçtıklarını söyledi.

    Bütçe görüşmelerinde söz alan Beko, bütçenin hiçbir kesimin kanayan yarasına merhem olmayacağını belirtti. İstanbul itfaiyesinin istatistiklerine göre, sadece bu yılın altı aylık döneminde İstanbul’da 78 fabrikada yangın çıktığına dikkat çeken Beko, son beş yılda yanan fabrika sayısının 856’yı bulduğunu kaydetti.

    'İŞÇİDEN 30 MİLYAR ALIP, PATRONUN 170 MİLYARINI ALMADILAR'

    “Asgari ücret memleket meselesidir, şakaya gelmez” diyen Beko, bir işçinin sabah, öğlen, akşam vermiş olduğu enerjiyi, kaloriyi alamazsa o işçilerin yaşarken öldürülmüş olacağını belirterek, “Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’ya üye olan ülkelerin hemen hemen tamamı 4 kişilik bir aileyi baz alırken, Türkiye’de maalesef bir işçi baz alınmaktadır. Oysa işçilerin, yani asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın yüzde 70’inin ailesi, çocukları var. Dolayısıyla, asgari ücretin kesinlikle 2 bin 200 lira olması gerekiyor ama vergi ve AGİ dışarıda kalmalı. Hatırlarsanız bir dönemlerde biz vergi iadesi alıyorduk. Vergi iadeleriyle ilgili ne yaptılar? Asgari ücret yüksek görülsün diye vergi iadelerini de asgari ücretin içerisine koydular. Asgari ücretten bir yılda 30 milyar vergi alınmış, işverenler de 176 milyar vergi muafiyetinde bulunmuş” dedi.

    KADROYA GEÇTİLER AMA HAKLARI VERİLMEDİ

    Kadroya alınan taşeron işçilerin sorunlarına da dikkat çeken Beko, “Ben o zamanlar burada uyarmıştım, bu Meclisten 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle utanç verici bir yasa çıkarıldı. Ne çıkarıldı biliyor musunuz? 1 milyona yakın kamuda, belediyelerde ve özel idarelerde çalışan bu arkadaşlarımıza 2020 yılına kadar toplu sözleşme yok. Kadroluya 4 ikramiye, taşeron işçisine ikramiye yok. Kadroluya sosyal hak var, taşeron işçisine sosyal hak yok. Bu, eşitlik ilkesine ve Anayasa’ya aykırıdır. 2020 yılına kadar verilecek olan ücret sadece yüzde 4, artı, yüzde 4; enflasyon yüzde 25 yani siz resmî enflasyonu, bir de pazar enflasyonunu düşünecek olursanız bu arkadaşlarımıza yapılan haksızlığı tekrar gözden getirmek zorundayız” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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