Bütçe 2018'in 11 ayında 54,5 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe verilerini açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre bu yılın ilk 11 ayında bütçe açığı 54,5 milyar lira oldu. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 26,5 milyar TL açık vermişti.

2017 yılı Kasım ayında 8,5 milyar TL fazla veren bütçe, 2018 yılı Kasım ayında 7,6 milyar TL fazla verdi.

2017 Kasım'da 13,6 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Kasım ayında bu 14,8 milyar TL oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)

Ekim’de sanayi üretimi geçen yıla oranla yüzde 5,7 geriledi