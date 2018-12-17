İZDEMİR Termik Santrali'nin ÇED raporu, kopyala yapıştırmış!

Metehan UD

İzmir

İZDEMİR Termik Santrali için hazırlanan ÇED raporunun, Karadeniz Bölgesi için hazırlanmış bir rapordan kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlandığı ortaya çıktı. Öte yandan santralin dördüncü ÇED dosyasına da çevresindeki zeytinlikler ve santralde kullanılacak radyoaktif maddeler gerekçe gösterilerek itirazda bulunuldu.

Mahkeme kararlarına ve halkın itirazlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir kez daha onay verdiği İZDEMİR Kömürlü Termik Santrali'nin proje tanıtım dosyası özgün değil. Son olarak üçüncü kez iptal edilen projeye bakanlık kısa sürede dördüncü kez ÇED olumlu kararı verdi. Raporun 321. Sayfasında "Proje sahası olan İzmir İli, Aliağa İlçesi'nin içerisinde bulunduğu Karadeniz Bölgesi'nde toprak pH'ı genellikle 7-8 arasında değişiklik göstermekte olup, Türkiye topraklarında bölgelere göre pH dağılımı Tablo V.2.19.1'de verilmiştir" ifadeleri yer alıyor.

EGEÇEP: İPTAL GEREKÇELERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan projeye bir kez daha itiraz geldi. Ege Çevre ve Kültür Derneği'nin (EGEÇEP) avukatları hazırladıkları itiraz dosyasını bakanlığa vererek ÇED olumsuz kararının verilmesini istedi. İtiraz dilekçesinde İzmir 5. İdare Mahkemesinin iptal gerekçelerini karşılayan hiçbir öneri ve değişiklik bulunmadığının altı çizildi ve oluru veren kamu görevlileri yönünden de yargı kararlarını dikkate almadığı vurgulandı. Dilekçede, santralin faaliyette olmasının hukuk devleti ilkesinin asgari koşullarına da uyulmadığı da dile getirildi.

'İPTALE GEREKÇE OLAN CÜRUF DEPOSU AYNI YERDE'

Dosyanın zeytincilik kanuna aykırı olduğunun ifade edildiği itirazda "Zeytinlik sahaların bulunduğu alanın kül ve cüruf depolama alanı olarak belirlenemeyeceği yüksek mahkeme hükmü ile sabittir. Ancak, ÇED raporu hala aynı yerde, zeytinlik alanların içinde atık depolama alanı öngörmektedir. ÇED raporu açıkça yüksek mahkeme kararına aykırıdır. İmar ve çevre mevzuatına uygun başka bir taşınmazda kül ve cüruf depolama alanı belirlenmek zorundadır. Atık depolama alanının bugünkü konumunda yer alması ve kullanılması mümkün değildir" denildi. Ayrıca, endüstriyel ve tehlikeli atık depolama alanının tarım arazisi üzerinde bulunduğu ve tarım dışı amaçlarla kullanılabilmesi için gerekli izinlerin alınmadığını dile getirildi.

'RADYASYON GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILIYOR'

İtirazda ayrıca santralde seviye denetim amacıyla kullanılacak radyoaktif izotopların çevre ve insan sağlığı açısından yaratacağı etkilere ve bu etkilerin önlenmesi ve giderilmesi için herhangi ÇED dosyasında bir açıklama yapılmadığı da belirtildi. Dilekçe şu ifadelere yer verildi:

"Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği'nin amir hükümleri hiç umursanmadan hazırlanan bu rapor hukuka aykırı olduğu gibi ileride geri dönülmez zararlara sebep olma potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca hiçbir lisanslama olmadan bu radyoaktif maddelerin taşınması, depolanması ve kullanılması mümkün değildir."

ÇED raporunda bölgesel bazda hiçbir çevresel etki değerlendirmesinin mevcut olmadığı da ifade edildi.

3 kez ÇED raporu iptal edilen İzdemir termik santraline onay verildi ,

'Daha geç olmadan İzdemir'in ÇED kararı iptal edilsin'