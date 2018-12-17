17 Aralık 2018 11:30
İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
Fotoğraf: AA
İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda ‘terör eylemlerine karıştıkları’ iddiasıyla 18 Filistinliyi gözaltına adlığını açıkladı. Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. (AA)