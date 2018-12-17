Hindistan’da 3 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğradı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de komşusunun cinsel istismarına uğrayan üç yaşındaki bir kız çocuğunun yoğun bakımda olduğu açıklandı.

BBC’de yer alan habere göre, olayla ilgili olarak, çocuğun yaşadığı apartmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki bir adamın gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin baygın halde bularak hastaneye yetiştirdiği çocuğun durumunun kritik olduğu ve ameliyata alındığı belirtiliyor.

'AİLESİ EVDE YOKTU, ÇOCUĞU ŞEKERLE KANDIRDI'

Çocuğun ailesinin gündelik işçi olduğu ve olay sırasında evde olmadığı açıklandı. Güvenlik görevlisinin çocuğu evinin önünde şekerle kandırdığı öne sürülüyor. Zanlının, ‘çocukları cinsel suçlardan korumaya yönelik yasa’ kapsamında yargılanacağı ve suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

HİNDİSTAN’DA ARTAN ÇOCUK İSTİSMARLARI

Haziran'da Madya Pradeş eyaletinde yedi yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğramasından sonra protesto eylemleri düzenlenmişti.

Nisan'da da Keşmir'in Hindistan yönetimindeki bölümünde sekiz yaşındaki bir kız çocuğu toplu tecavüze uğramıştı.

Yeni Delhi’de 6 yıl önce bir tıp fakültesi öğrencisi, otobüste toplu tecavüze uğramış, hareket halindeki otobüsten atılmış ve hayatını kaybetmişti. Öğrencinin ölümü, tüm ülkede öfke yaratmış, tecavüzle ilgili cezalar ağırlaştırılmıştı. (HABER MERKEZİ)