AKP’li belediye meclis üyesinden başkana: Nereye gidiyor bu para?

Ahmet KANBAL



31 Mart yerel seçimleri için AKP’den Midyat Belediyesi için aday adaylığı başvurusunda bulunan AKP’li Belediye Meclis üyesi İzzettin Aslan, Midyat Belediyesi’ne ait taşınmazların satışa çıkarılmasına karşı çıkarak, belediye başkanına “Nereye gidiyor bu para” diye sordu.

Mardin'de, AKP'li Midyat Belediyesi geçtiğimiz günlerde 6 taşınmazın ihale usulü ile satışı için karar aldı. Söz konusu karara, aynı zamanda AKP'den belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan AKP'li Belediye Meclis üyesi İzzettin Aslan tarafından itiraz edildi. Aslan'ın, "itibarımızı küçük düşürecektir" gerekçesiyle Belediye Meclisi'ne sunduğu itiraz önergesine, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Saadet Partili meclis üyeleri tarafından da destek verilirken, önerge diğer AKP'li üyelerin oylarıyla ret edildi.

Sonrasında yaşanan tartışmalar ve tepkiler üzerine 4 adet taşınmazın satışı iptal edildi. Ancak, belediyeye ait iki taşınmazdan birisi 200 bin, diğeri ise 1 milyon 800 bin TL karşılığında satıldı.

Halen satış kararının yanlış olduğunu düşünen AKP'li Aslan'ın verdiği önergede belediyeye dair dikkat çekici bir takım bilgilere de yer verildi. "İtirafname" niteliğinde olan önergede, belediyenin sadece Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), Emekli Sandığı ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (DEDAŞ) 70 milyon TL borçlu olduğu dile getirildi.

‘YANDAŞLARA PEŞKEŞ Mİ ÇEKİLİYOR?’

Satış kararıyla, "Yangından mal mı kaçırılıyor, yandaşlarına peşkeş çekiliyor" düşüncesinin ortaya çıktığını belirten Aslan, verilen önergede şu ifadelere yer verdi: “Belediyemizin adına kayıtlı olup, 10.12.2018 tarihinde açık artırma usulü ile satılması planlanan 6 (altı) adet taşınmazın, yakın zamanda yapılacak olan mahalli idareler seçimi arifesinde partimizi, başkanımızı, belediye meclis üyeleri ile özellikle belediye daimi encümenlerini halkın nezdinde itibarlarını küçük düşürecektir. Alınan bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi daha sağlıklı bir adım olacaktır. İhalelerin halk arasında yanlış bir intiba bıraktığı, ‘yangından mal mı kaçırılıyor, yandaşlarına peşkeş çekiliyor' düşüncesinin hakim olduğu, bu olumsuz düşüncenin bizleri üzdüğü ve etkilediğinin bilinmesini isterim.

Ancak; belediyemizin SSK, Emekli Sandığı ile DEDAŞ AŞ.'ye takriben 70 milyon borcu olduğu hepimizce bilinmektedir. Şayet söz konusu taşınmazların satışı, şartlı olarak yukarıda adı geçen kurumların borçlarını veya buna benzer bir borcu ödemek için yapılıyor ise, bu konuda meclisin bilgilendirilmesi ve ihale dosyalarına makam ve encümenler tarafından yapılan ihale sonrası elde edilen gelirlerin, adı geçen kurumların hangisine ait borcun ödenecekse, dosyaya taahhütname bırakmaları gerekmektedir…”

‘BU PARA NEREYE GİDİYOR?’

Verdiği önergeyi sormak üzere görüştüğümüz Aslan, belediyenin ayrıca İller Bankası’na da 80 milyon TL borçlu olduğunu ve toplam borcun 150 milyon TL civarında olduğunu söyledi. Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu’nın 1999 yılında belediyenin başına gelmesinin ardından personellerin SGK primlerini yatırmadığını da savunan Aslan, belediyenin DEDAŞ’a olan yaklaşık 35 milyon TL'lik borcun ise bilinçli ödenmediğine dikkat çekti.

Aslan, “Sigortanın normalde çoktan belediyeye haciz işlemi başlatması lazımdı. DEDAŞ’ın çoktan belediyenin bütün elektriklerini kesmesi lazımdı. Yıllardır sen ödeme yapmıyorsun, neden vermiyorsun? Daha doğrusu bu para nereye gidiyor? Ödemediğin para nereye gidiyor” diye sordu.

Aslan, belediyedeki yanlışların önüne geçmek, yolsuzluk, usulsüzlük ve hırsızlıklara karşı aday adayı olduğunu savundu. (Mardin/MA)