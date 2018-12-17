Suudi Arabistan'dan ABD'ye 'İç işlerimize müdahale' tepkisi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nun Cemal Kaşıkçı cinayetinden Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan kararını "iç işlerine ölçüsüz bir müdahale" olarak niteledi. Ayrıca kararının "asılsız ve kanıtsız iddialar sonucunda alındığını" ileri sürdü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, karar tasarısı sert bir dille eleştirilirken, ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, ABD Senatosu'nun yakın zamanda ortaya koyduğu, asılsız, gerçek dışı iddialara dayanan, Riyad'ın iç işlerine ölçüsüz bir müdahaleye varan ve Suudi Arabistan Krallığı'nın bölgesel, uluslararası rolüne zarar veren tutumunu reddetmektedir" ifadelerine yer verildi.

Riyad'ın "ABD ile çalışma konusunda istekli" olduğuna işaret edilen açıklamada, "dost bir ülkenin yasama organından gelen karar karşısında endişe duyulduğu" aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın "iç işlerine müdahaleyi, yönetimini, kralını ve veliaht prensini töhmet altında bırakacak ve küçük düşürecek her türlü suçlamayı reddettiği" kaydedildi.

Riyad'ın, "bölgeyi vekilleri aracılığıyla istikrarsızlaştıran İran'ın şer aktiviteleri karşısında Washington'ın yanında yer aldığı" hatırlatılan açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin "adli boyutun dışında bir noktaya getirilmesi girişiminin kabul edilmeyeceği" söylendi.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Veliaht Prens bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosu'nda geçen hafta kabul edilmişti.

Tasarıda, Senato'nun Kaşıkçı cinayetinin talimatının Veliaht Prens tarafından verildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısı yapılmıştı. (Ankara/AA)