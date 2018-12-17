Jaguar Land Rover 5 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

İngiltere’nin en büyük araç üreticisi olan ve 40 bin kişinin çalıştığı Jaguar Land Rover, binlerce işçiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, Solihull fabkrikasında bin sözleşmeli işçiyi çıkaran Jaguar Land Rover, Ocak ayı içinde 2,5 milyar sterlin büyüklüğünde bir tasarruf planı açıklamaya hazırlanıyor.

Ocak ayı içinde açıklanacak planda 5 bine varan sayıda personelin işten çıkarılmasının yer alacağı öngörülüyor. (DHA)