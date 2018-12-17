2 kişi bıçaklandı, yüzlerce kişi Suriyelilerin kaldığı evlere yürüdü

Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan tartışmada 2 kişinin Suriyeliler tarafından bıçaklandığı iddia edildi. Tartışmanın ardından toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Suriyeli mültecilerin kaldığı evlere yürümek istedi. Güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, ilçeye gelen Vali Funda Kocabıyık'ın açıklamaları sonrası kalabalık dağıldı.

İddiaya göre Eşme’de dün saat 22.00 sıralarında Suriyeliler ile Özgür E. ve Evren K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli grup, Özgür E. ve Evren K.'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Özgür E. ve Evren K. çağırılan ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAVGA SONRASI SURİYELİLERİN KALDIĞI EVLER HEDEF OLDU

Olayın duyulmasının ardından ilçe merkezinde toplanan bir grup, Suriyelilerin kaldığı evlere ‘Eşme'de Suriyeli istemiyoruz’ sloganları atarak yürümek istedi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, ilçede önlem aldı. Uşak merkezden de takviye olarak polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe meydanında toplanan yaklaşık 100 kişi, daha önce de benzer olayların yaşandığını iddia ederek Suriyelileri ilçede istemediklerini söyledi. İlçeye giden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal grubun dağılmasını sağladı. (DHA)