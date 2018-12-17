17 Aralık 2018 08:11

Antalya ve Didim’de su baskınları yaşandı

Antalya ve Didim’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi; ev ve iş yerlerini su bastı.

Antalya ve Didim’de su baskınları yaşandı

Fotoğraf: AA

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    Antalya ve Aydın’ın Didim ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Antalya'da Hisarçandır kara yolunda mahsur kalan araçlar Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan, öğleden sonra şiddetini artıran kuvvetli yağış, gece boyunca etkisini sürdürdü. Bazı bölgelerde sel ve su taşkınları meydana geldi.

    Hisarçandır kara yolunda sel nedeniyle 8 araç mahsur kaldı. Araçtakiler Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Yamaçtan toprak ve kaya parçalarının da düştüğü yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri önlemler alındı.

    Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde Gökdere'nin bitişiğindeki cadde, su seviyesinin yükselmesi üzerime belediye tarafından güvenlik amacıyla kısa süreliğine kapatıldı. Araçlar belediye çalışanları tarafından farklı istikametlere yönlendirildi.

    Kemer ilçesinde Ağva Deresi'nin taşması nedeniyle Arslanbucak ile Kuzdere mahallelerini bağlayan köprü, su altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ovacık ve Kuzdere'de bazı yollar trafiğe kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi, itfaiye, kara yolları, emniyet ve jandarma ekipleri zor durumdakilere yardım etti.

    Fotoğraf: DHA

    DİDİM'DE SU BASKINLARI YAŞANDI

    Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak, Akbük Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Didim ilçesinin turizm merkezlerinden olan Akbük Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur, mahallenin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Mahalle sakinleri eşyalarını kurtarmaya çalışırken, bir yandan da yükselen suyu ev ve işyerlerinden dışarıya atmak için mücadele verdi. Her yağmurda su baskınları olduğunu dile getiren Akbük’ün çarşı merkezinde bulunan esnaf, “Artık bir çare bulunsun. Bizler mağdur durumdayız. Zarar ve ziyanımız hatırı sayılır seviyede. İş yerlerimizin depolarına dolan yağmur suları mallarımızın hasar görmesine, kullanılamaz duruma gelmesine neden oldu. Yağmur yağmasından korkar hale geldik. Çünkü her şiddetli yağmur yağışında aynı manzaraları yaşıyoruz. Bizler Akbük sakinleri olarak ilgililerden bu duruma köklü bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

    Başta Cumhuriyet Caddesi, Atatürk bulvarı ve İnönü Bulvarı olmak üzere kentin birçok yerinde cadde ve sokaklar derelere dönüşürken, şiddetli yağışlar yaşamı felç etti. (HABER MERKEZİ)

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