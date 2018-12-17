17 Aralık 2018 08:11
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 14:52

Antalya ve Didim'de ev ve iş yerini su bastı, araçlar sürüklendi

Altyapı yetersiz: Antalya ve Aydın'da sağanak sonucu onlarca ev ve işyerini su bastı, yüz binlerce liralık zarar meydana geldi.

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Antalya ve Didim'de ev ve iş yerini su bastı, araçlar sürüklendi

Fotoğraf: DHA

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    Antalya ve Aydın’ın Didim ilçesinde etkili oşan sağanak yağış ve altyapı yetersizliği nedeniyle yurttaşlar mağdur oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı, köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, yamaçlardan kayan toprak trafiğin aksamasına neden oldu. Ayrıca Aksu ilçesi Kundu otelleri bölgesinde tadilatı süren 5 yıldızlı bir otelin işçilerinin kaldığı konteynerleri su bastı.

    KEMER'DEKİ BAZI EVLERDE SU 2 METREYE YÜKSELDİ

    Antalya'nın Kemer ilçesinde Ağva Deresi'nin taşması sonrası onlarca evi su bastı, Kuzdere ile Arslanbucak mahallelerini bağlayan Kesmeboğazı Köprüsü yıkıldı. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle onlarca evin zemin katını su bastı. Su baskını yaşanan evlerde oturanlar gece boyu tahliye edildi. Kuzdere Mahallesi'nde sel sularının zarar verdiği evlerde oturanlar, geceyi Kemer Kaymakamlığı'nın belirlediği otellerde geçirdi.

    Fotoğraf: DHA

    Sabah saatlerinde evleri ve bahçeleri zarar gören vatandaşlar mahallelerine dönerek sel sularının yaralarını sarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri ev ve bahçelerden suların çekilmesi için çalışma başlattı. Vatandaşlar da evlerine dolan suyu fırça ve kürekle dışarı atmak için çaba gösterdi. Bazı evlerdeki suların 2 metreye kadar yükseldiği görüldü.

    'BOĞULMAMAK İÇİN DEMİR KAPININ KİLİDİNİ ÇEKİÇLE AÇTIK'

    Fotoğraf: DHA

    Ağva Deresi kenarındaki binanın zemin katında yaşayan Yusuf Küçükyılmaz, akşam televizyon izlerken pencerelerden suyun sızdığını farkettiğini belirtti. Küçükyılmaz, evin suyla dolması üzerine büyük panik yaşadığını belirterek, "Dışardaki suyun baskısıyla kapı açılmıyordu. Evdeki su dizime kadar yükselmişti. Boğulmamak için demir kapının kilidine çekiçle vurup açtık. Suyun tazyikiyle kapı beni duvara çarptı. Dışarı çıktığımda bahçede göğsüme kadar su vardı. Apartmanın üst katında sabahladım. Evimde şuan 2 metreye yakın su var. Devletten destek istiyoruz, 100 bin liraya yakın zararım var" diye konuştu.

    'OTOMOBİLİN SÜRÜKLENDİĞİNİ GÖRDÜM'

    Fotoğraf: DHA

    Kesmeboğazı Köprüsü'nün bitişiğindeki evde oturan Mukaddes Menekşe, akşam saatlerinde elektrik kesildikten sonra suyun ayaklarına gelmesiyle sel baskınını fark ettiklerin belirtti. Menekşe, dışarda pencere seviyesine kadar suyun yükseldiğini, vatandaşların yardımıyla evden çıktıklarını anlattı. Aynı binada oturan Mehmet Altınok ise, köprünün yanındaki işyerlerinde bulunan eşyaların, sel sularıyla sürüklendiğini gördüğünü söyledi. Gece yaşadıklarını anlatan Altınok, "Dağ tarafında sular birden yükseldi. Markete gitmek için aracını park eden adamın otomobilini sürüklenirken gördüm. Bizim aracımız da evin önünde sürüklendi" dedi.

    İŞ MAKİNESİNDE MAHSUR KALAN İŞÇİYİ ÇALIŞMA ARKADAŞI KURTARDI

    Fotoğraf: DHA

    Sağanak yağmur, kent merkezinde de etkili oldu. Konyaaltı ilçesi Boğaçayı'nda Rıfat Aslan'ın kullandığı iş makinesi ıslah çalışması esnasında suyun yükselmesi ve zemindeki gevşeme nedeniyle yan yattı. Kısmen suya gömülen iş makinesinde mahsur kalan Aslan, ikinci bir iş makinesi operatörü tarafından kurtarıldı. Olaydan yara almadan kurtulan Aslan, tedbir amaçlı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

    İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERİ SU BASTI

    Aksu ilçesi Kundu otelleri bölgesinde tadilatı süren 5 yıldızlı bir otelin işçilerinin kaldığı konteynerleri su bastı. Yağmur nedeniyle mahsur kalan işçiler, itfaiyeden yardım istedi. Su giderlerini kontrol eden ekipler, mazgal ağızlarını açarak suyun tahliyesini sağladı.

    AĞAÇ DALLARI VE ATIKLAR SAHİLE SÜRÜKLENDİ

    Fotoğraf: DHA

    Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde ise Gökdere'nin bitişiğindeki caddede su seviyesi yükseldi. Yüksek alandaki ağaç dalları ve atıklar da sahile sürüklendi. Yağmur suyunun taşıdığı ağaç dalları ve molozlar denize ulaşmadan Sarısu sahilinde birikti.

    HİSARÇANDIR KARA YOLUNDA 8 ARAÇ MAHSUR KALDI

    Hisarçandır kara yolunda sel nedeniyle 8 araç mahsur kaldı. Araçtakiler Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Yamaçtan toprak ve kaya parçalarının da düştüğü yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri önlemler alındı.

    Fotoğraf: DHA

    DİDİM'DE SU BASKINLARI YAŞANDI

    Aydın'ın Didim ilçesinin turizm merkezlerinden olan Akbük Mahallesi'nde etkili olan sağanak, mahallenin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Mahalleli eşyalarını kurtarmaya çalışırken, bir yandan da yükselen suyu ev ve işyerlerinden dışarıya atmak için mücadele verdi.

    'HER YAĞMURDA SU BASKINLARI YAŞANIYOR'

    Her yağmurda su baskınları olduğunu dile getiren Akbük’ün çarşı merkezinde bulunan esnaf, “Artık bir çare bulunsun. Bizler mağdur durumdayız. Zarar ve ziyanımız hatırı sayılır seviyede. İş yerlerimizin depolarına dolan yağmur suları mallarımızın hasar görmesine, kullanılamaz duruma gelmesine neden oldu. Yağmur yağmasından korkar hale geldik. Çünkü her şiddetli yağmur yağışında aynı manzaraları yaşıyoruz” dedi.

    Başta Cumhuriyet Caddesi, Atatürk bulvarı ve İnönü Bulvarı olmak üzere kentin birçok yerinde cadde ve sokaklar dereye dönüştü. (HABER MERKEZİ)

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