Mevlüt Çavuşoğlu-Nadia Murad görüşmesinden iki farklı tweet

Katar'daki 18. Doha Forumu'nda bulunan 2018 Nobel Barış Ödülü sahibi Nadia Murad, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşmeye sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "2018 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Ezidi aktivist Nadia Murad ile Ezidilerin durumunu ele aldık. PKK/PYD/YPG, Ezidiler, Süryaniler ve Kürtler dahil Irak ve Suriye'de herkese zulmetmeye devam ediyor" dedi.

Nadia Murad ise aynı görüşmeye ilişkin Twitter paylaşımında "Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile Şengal'e yönelik son Türk hava saldırılarını konuştuk. Türkiye ve Irak, Şengal'e yönelik yeni bombardımanları önlemek için birlikte çalışarak bir çözüm bulmalı. IŞİD'in yok ettiğini inşa etmek ve Ezidilerin evlerine dönmesini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

