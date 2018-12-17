17 Aralık 2018 08:06
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 16:00

Yemen’de ateşkes öncesi tansiyon yükseldi

Yemen’in Hudeyde ilinde gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar alevlendi.

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Yemen’de ateşkes öncesi tansiyon yükseldi

Fotoğraf: AA

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    İsveç’teki görüşmelerde varılan anlaşma gereği Yemen’de gece yarısı yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde Hudeyde’nin güneyinde çatışmalar hız kazandı. Kentin güneyindeki 7 Temmuz semtinde ikamet eden Kemal Abdulgani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede akşam saatlerinden sabaha kadar aralıksız çatışmaların yaşandığını ve patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. Abdulgani, sabah saatlerinde bir süre duran çatışmaların çok geçmeden yeniden başladığını ifade etti. İsminin açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir askeri yetkili de Husilerin hükümet güçlerine ait mevzilere ağır silahlarla saldırdığını ileri sürdü.

    Öte yandan Husilere bağlı El-Mesire televizyonu ise hükümet güçlerinin, Hudeyde kentindeki sivil yerleşim bölgelerine saldırdığını ve 1’i çocuk 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Haberde ayrıca hükümet güçlerinin bir gıda fabrikasına düzenlediği saldırı sonucu fabrikada yangın çıktığı kaydedildi.

    YEMEN DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN BM’YE ‘HUDEYDE’ ÇAĞRISI

    Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten Husilerin anlaşmaya uyması konusunda kararlılık içinde olmalarını talep etti.

    Yemani, Griffiths'e gönderdiği mesajında, BM'den Husilerin Hudeyde ilinden ve limanlarından çekilmesini garanti altına almak için kararlılık göstermesini istedi.

    Husilerin çeşitli isimler altında Hudeyde'de kalmamaları gerektiğini savunan Yemani, kentin Husiler tarafından talan edilememesi gereğini vurguladı.

    Yemani, Griffiths'ten BM'nin ilgili tüm organlarının anlaşma maddelerinin uygulanması için kararlılık içinde olmalarını talep etti.

    Husilerin Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan koalisyon güçleri olarak ifade ettiği tarafların fiilen ateşkese bağlı kalmalarını umduğunu  açıklamıştı.

    Dün akşam Yemen resmi televizyon kanalına açıklamada bulunan Yemani, ateşkes anlaşmasının Husilerin ve tüm militanların Hudeyde limanlarından çekilmesine hükmettiğini, hükümet güçlerinin de kentin güney ve doğu taraflarına çekileceğini belirtti.

    NE OLMUŞTU?

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık’ta İsveç’te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Guterres, anlaşma gereğince “BM’nin limanda lider rolünü” üstleneceğini, Yemen’e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

    Taiz’deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte “insani koridor” açılacağına inandığını ifade etmişti.

    Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti. (AA)

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