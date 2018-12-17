İçişleri Bakanı: Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen İçişleri Bakanlığının 2019 yılı bütçesi üzerinde konuştu. Avrupa’daki ‘sarı yelekliler’ eylemlerine değinen Soylu, “Batı medeniyetiyle ve Avrupa'yla ilgili birtakım değerlendirmeler yaparken, öngörüler ortaya koyarken arkadaşlarımız beğenmemişlerdi ama üzerinden bir ay geçmeden Fransa'da sarı yeleklileri, Macaristan ve İngiltere'de yeni yeni başladı, diğer taraftan da Hollanda'da ve diğer ülkelerde bahsettiğimiz, aslında Batı medeniyetinin kendi patinajını ortaya koyan bir dalgalanmayı hep birlikte görüyoruz” dedi.

Mülteci konusuna da değinen Soylu, “Almanya ve İngiltere İçişleri Bakanlarına sordum; 'sınırınızda kimler var, bizim ülkemizde sizi rahatsız eden ne var?' Bir tek örnek verin. Ama sizin ülkenizde bizi rahatsız eden çok şey var: FETÖ, DHKP-C, PKK var, her şey var” ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda da ilginç iddialarda bulunan Soylu, “Şu anda Deyr-ez Zor'da DEAŞ'la PYD'nin ve PKK'nın petrol taşıma pazarlığı var, bu pazarlığı sinsi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri izliyor ve buradan kendi payına düşeni beklemeye çalışıyor; bu, çok nettir” dedi. “Bu ülkeyi birileri teslim almaya çalışıyor” iddiasında bulunan Soylu, “Şunu çok net söyleyeyim; bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz, ister Almanya olsun, ister İngiltere olsun, ister Amerika Birleşik Devletleri olsun” ifadelerini kullandı.

‘‘OKUL ÇEVRESİNDE BİR TANE BULUN, İSTİFA EDERİM’

Uyuşturucu kullanımı ve satışına da değinen Soylu, “Arada sırada duyuyorum, 'okulların etrafında var' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır” dedi. (AA)