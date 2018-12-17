Zor soruların kolay yanıtları olmuyor

‘Fiyat mı artırsak, sayfa sayısını mı düşürsek?’

Bu sorunun yanıtını aylardır tartışıyoruz. Dövizdeki artışı takiben, zaten dolar üzerinden de zam gelmiş olan kağıt fiyatları fırlayınca, arkasında güçlü bir sermaye ya da devlet desteği olmayanlar için kabus başlamış oldu. Yerli kağıt üretiminin olmaması da bununla birleşince kağıdın aslanın ağzında olduğu günleri yaşamaya başladık.

Akıl sınırlarını zorlayan nedenlerle verilen para cezaları da ayrı bir mali kuşatma anlamına geliyor Evrensel için. Buna rağmen, 1.5 lira olan fiyatımızı yükseltmemek için direndik. Okurlarımız arasında asgari ücretle geçinen işçi ve emekçilerin de azımsanmayacak bir yer tutması nedeniyle fiyat artırmak istemedik.

Sözün özü, Evrensel bugünden itibaren 12 sayfa olarak çıkacak.

Bu süreçte haber içeriklerimizi güçlendirme çabamızı da sürdüreceğiz.

Böylesi zor bir dönemde, Evrensel’e e-gazete aboneliği için Uluslararası Basın Enstitüsünün (IPI) yaptığı çağrıdan sonra Alman Gazeteciler Cemiyeti, Alman Gazeteciler Birliği ve Sınır Tanımayan Gazetecilerin temsilcilerinin de aralarında olduğu 33 gazeteci ve aydın tarafından yapılan Evrensel’e destek çağrısı bize güç verdi. Bu dayanışmaya layık olmaya çalışmanın bizim sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz.

Bir de iyi bir haber verelim. Evrensel’i dijital olarak takip eden okurlarımız bugünden itibaren yeni bir görünümle karşılaşacak. 5 yıl önce internet sitemizi mobil cihazlar için uyumlu hale getirmiştik. Ancak o günden bu yana, evrensel.net’in ziyaretçi trafiğinin de büyük oranda mobil cihazlardan gelmesi, “mobile uyumlu” değil, “önce mobil” anlayışıyla hareket etmemizi gerektirdi. Web sitemizi gerek masaüstü bilgisayarlardan gerekse mobil cihazlarından takip eden okurlarımızın daha kolay ve hızlı ulaşılabilir bir arayüz bulacaklarını umut ediyoruz. Renk açısından da daha ferah bir ara yüze geçtik.

Bir gazete okurlarıyla güçlüdür. Bu dönemin zorluklarını okurlarımızla birlikte aşacağımıza inanıyoruz.