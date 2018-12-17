İşçiler artık bıkmış durumda

EMEP üyesi bir işçi

Gebze

Merhaba Evrensel okurları. Önceki gün Gebze Darıca ve Osmangazi’de partimizin asgari ücretle ilgili bildiriyi dağıtırken, kahvelerde işçi ve emekçilerle asgari ücretten beklentilerini ve ülkedeki krizin kendilerine nasıl yansıdığı üzerine sohbet ettik.

Öncelikle asıl sorunun işsiz kalkmak olduğunu ve devletin ısrarla kriz yok bahanesine saklanarak halka doğruları söylemediğini aktaran işçiler, işten atmaların her geçen gün arttığını ve devletin buna bir çözüm bulmasını istediklerini dile getirdiler. Gebze’nin sanayi merkezi olmasına rağmen iş bulamadıklarını belirten işçiler, asgari ücretin ise en az 2 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyor. Bakkal, market, kasap, manav... Nereye giderlerse fiyatların çok yükseldiğini, aldıkları ücretin ancak gıda giderlerini karşıladığını, her gün yoksullaştıklarını anlatan işçiler “Bizim seçip Meclise gönderdiklerimiz, bizleri koruyup kollayacağına aksini yapıyor. Bunu açıkça görüyoruz artık, akıllandık. İşçiden yana olan insanlara oy vereceğiz” dediler.

Son dönemde doğal gaz, elektrik ve su faturalarına para yetiştiremez olduklarını vurgulayan işçiler, “Hükümet hepimizi borç altına soktu. Kimimiz konut, kimimiz araç kredisi çekerek bankalara borçlandırıldık. Artık bu borçları ödeyemez durumdayız. Aldığımız ücretler kirayı faturaları anca karşılıyor. Bıçak kemiğe dayandı artık. Önceden 4 kişilik bir ailede bir kişi çalışınca ailesine bakabiliyordu. Fakat şimdi 2 kişi çalışmamıza rağmen ay sonunu getiremiyoruz. Bu durumu devleti yönetenler görmüyor mu?” dediler. Biz de meselenin ekmek meselesi olduğunu ve bunun etrafında birleşmekten başka çarenin olmadığını söyledik. Fransa’da yaşananların bir örnek olduğunu söyledik.

İşçi ve emekçiler, savaş politikalarından, dinin kullanılmasından, kandırılmaktan artık bıkmış durumda. İşçiler, “Yaklaşan yerel seçimlerde halkın karşısına hangi yalanlarla geleceksiniz bekliyoruz, hiçbir talebimiz olmuyorsa bizler de sizlere oy vermeyeceğiz” diyorlar.