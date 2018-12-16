Japonya'da restoranda patlama meydana geldi, 41 kiÅŸi yaralandÄ±

FotoÄŸraf: AA

Japonya'da restoranda patlama meydana geldi, 41 kiÅŸi yaralandÄ±

    • 16 AralÄ±k 2018 19:28

    Japonyaâ€™da bir restoranda henÃ¼z bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi, biri aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 41 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Japonya'da bir restoranda meydana gelen patlamada 41 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Japon basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde Sapporo kentinde bir restoranda patlama oldu. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

    Toyohira semtinde meydana gelen patlamada biri aÄŸÄ±r 41 kiÅŸi yaralandÄ±. PatlamanÄ±n sebebi henüz bilinmiyor.

    Sosyal medyada da patlamada yÄ±kÄ±lan binalarÄ±n ve enkazÄ±n görüntüleri paylaÅŸÄ±ldÄ±.

    FotoÄŸraf: DHA

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 22:06
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Japonya