Japonya'da restoranda patlama meydana geldi, 41 kiÅŸi yaralandÄ±

Japonyaâ€™da bir restoranda henÃ¼z bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi, biri aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 41 kiÅŸi yaralandÄ±.

Japonya'da bir restoranda meydana gelen patlamada 41 kiÅŸi yaralandÄ±.

Japon basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde Sapporo kentinde bir restoranda patlama oldu. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n çÄ±ktÄ±.

Toyohira semtinde meydana gelen patlamada biri aÄŸÄ±r 41 kiÅŸi yaralandÄ±. PatlamanÄ±n sebebi henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada da patlamada yÄ±kÄ±lan binalarÄ±n ve enkazÄ±n görüntüleri paylaÅŸÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 22:06

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