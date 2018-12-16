Ã‡Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan daÄŸ keÃ§isinin iki bacaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

Ã‡Ä±ÄŸ kÃ¼tlesinin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmesi sonucu sÃ¼rÃ¼klenen daÄŸ keÃ§isinin iki bacaÄŸÄ± ve diÅŸleri kÄ±rÄ±ldÄ±. DaÄŸ keÃ§isi tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hakkari’de, Sümbül DaÄŸÄ±'ndan inen çÄ±ÄŸ kütlelerinin altÄ±nda kalarak Hakkari - Çukurca yoluna kadar sürüklenen daÄŸ keçisinin iki bacaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Koruma altÄ±nda olan yaralÄ± daÄŸ keçisi, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Ä°l MüdürlüÄŸü'nce tedaviye alÄ±ndÄ±.

3 bin 467 rakÄ±mlÄ± Sümbül DaÄŸÄ±'ndan inen çÄ±ÄŸ, daÄŸÄ±n yamacÄ±nda bulunan daÄŸ keçisini sürükleyerek, Hakkari-Çukura yoluna kadar getirdi. Bölgeye fotoÄŸraf çekmek için gelen Sadullah Seven, aÄŸÄ±r yaralÄ± daÄŸ keçisini fark ederek, polis ekiplerine bildirdi. Polis, daÄŸ keçisinin iki bacaÄŸÄ±nÄ±n ve diÅŸlerinin kÄ±rÄ±k olduÄŸunu görünce, kanamasÄ±nÄ± durdurmak için bacaÄŸÄ±na bez baÄŸladÄ±. YaralÄ± keçi, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Ä°l MüdürlüÄŸü ekiplerine teslim edildi.

FotoÄŸraf: DHA

DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Hakkâri Ä°l Åžube Müdürü Necmettin YÄ±lmaz, yaralÄ± keçiye ilk müdahalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, müdahalenin ardÄ±ndan Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürülüp burada tedavisine devam edileceÄŸini belirtti.

Keçi, iyileÅŸtikten sonra yeniden doÄŸaya bÄ±rakÄ±lacak. (Hakkari/DHA)

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