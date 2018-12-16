Antalya'da yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle mahsur kalan iki kiÅŸiden birine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Antalya'da Ã‡albalÄ± DaÄŸÄ±'nda aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle mahsur kalan iki kiÅŸiden birine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilçesine baÄŸlÄ± HisarçandÄ±r Mahallesi'ndeki daÄŸlÄ±k alanda, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle mahsur kalan iki doktordan birine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, diÄŸeri için de çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi. Ä°ki doktorun da saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi.

Antalya Ä°l Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, uzman doktorlar Cahit Bozyel ve Mehmet Salih Aslan'Ä±n, HisarçandÄ±r'daki ÇalbalÄ± DaÄŸÄ±'nda aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle mahsur kaldÄ±klarÄ± yönünde ihbar aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Doktorlarla telefonla irtibat kurulduÄŸunu ve saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu belirten Timur, mahsur kalan doktorlardan Cahit Bozyel'in kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bölgeye yakÄ±n bir köye götürüldüÄŸünü ifade etti.

Uzman doktor Mehmet Salih Aslan ile ilgili arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini söyleyen Timur, her iki doktorun da saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu, Aslan'Ä±n yanÄ±nda çadÄ±rÄ± bulunduÄŸunu ve korunaklÄ± bir bölgede olduÄŸu belirtti.

Öte yandan Antalya'nÄ±n Kemer ilçesinde dün baÅŸlayan ÅŸiddetli yaÄŸmur ve rüzgar, bugün de etkili olurken, KesmeboÄŸazÄ± mevkisindeki derenin taÅŸmasÄ± sonucu restoranÄ± su bastÄ±. Kemer - Gedelme yolu ise yamaçtan düÅŸen kayalar ve toprak nedeniyle bir süre ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Kemer Belediyesi ekipleri, yolu iÅŸ makineleriyle çalÄ±ÅŸma yaparak, açtÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

SaÄŸanak nedeniyle AÄŸva Deresi dolarken, akan suyun ÅŸiddeti, KesmeboÄŸazÄ± mevkisinde ve KiriÅŸ'teki AÄŸva Deresi'nin denizle buluÅŸtuÄŸu noktada daha fazla hissedildi. Bölge sakinleri, KesmeboÄŸazÄ± ve KiriÅŸ'e araçlarÄ±yla gelerek, fotoÄŸraf ile video çekip, sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

AÄŸva Deresi, 2003 yÄ±lÄ±nda tamamen dolmuÅŸ ve ÅŸiddetli yaÄŸmur nedeniyle bölgede sel felaketi yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

VALÄ°LÄ°K'TEN AÇIKLAMA

Antalya ValiliÄŸi Twitter hesabÄ±ndan bir paylaÅŸÄ±mda bulundu ve yarÄ±n okullarÄ±n tatil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. PaylaÅŸÄ±mda, "ValiliÄŸimizin Twitter hesabÄ± üzerinden montaj yapÄ±larak yarÄ±n okullarÄ±n tatil olduÄŸunu belirten ve sosyal medyada yayÄ±lan ekran görüntüsü asÄ±lsÄ±zdÄ±r, itibar edilmemelidir." ifadesi yer aldÄ±.

BODRUM'DA SAÄžANAK ETKÄ°LÄ° OLDU

Bodrum'da da, etkili olan saÄŸanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklarÄ±n göle döndüÄŸü ilçede, bazÄ± ev ve iÅŸyerlerini su bastÄ±.

Bodrum'da, zaman zaman etkisini arttÄ±ran saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. Gök gürültülü saÄŸanak, ilçe merkezi ile Gümbet, Bitez, Ortakent, KonacÄ±k ve YalÄ±kacak mahallelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerden inen sel sularÄ± cadde ve sokaklarÄ± dereye çevirdi. BazÄ± ev ve iÅŸyerlerini su bastÄ±. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bitez Mahallesi'ndeki Köyiçi Deresi taÅŸtÄ±. TaÅŸkÄ±n sularÄ± nedeniyle Bitez-Ortakent karayolu trafiÄŸe kapandÄ±.Bodrum Belediyesi ekipleri, yollarda biriken sularÄ± tahliye çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 23:06

www.evrensel.net