Antalya ve Bodrumâ€™da saÄŸanak hayatÄ± olumsuz etkiledi

Antalya ve Bodrumâ€™da etkili olan yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ su baskÄ±nlarÄ±na neden oldu.

Antalya'nÄ±n Kemer ilçesinde dün baÅŸlayan ÅŸiddetli yaÄŸmur ve rüzgar, bugün de etkili olurken, KesmeboÄŸazÄ± mevkisindeki derenin taÅŸmasÄ± sonucu restoranÄ± su bastÄ±. Kemer - Gedelme yolu ise yamaçtan düÅŸen kayalar ve toprak nedeniyle bir süre ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Kemer Belediyesi ekipleri, yolu iÅŸ makineleriyle çalÄ±ÅŸma yaparak, açtÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

SaÄŸanak nedeniyle AÄŸva Deresi dolarken, akan suyun ÅŸiddeti, KesmeboÄŸazÄ± mevkisinde ve KiriÅŸ'teki AÄŸva Deresi'nin denizle buluÅŸtuÄŸu noktada daha fazla hissedildi. Bölge sakinleri, KesmeboÄŸazÄ± ve KiriÅŸ'e araçlarÄ±yla gelerek, fotoÄŸraf ile video çekip, sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

AÄŸva Deresi, 2003 yÄ±lÄ±nda tamamen dolmuÅŸ ve ÅŸiddetli yaÄŸmur nedeniyle bölgede sel felaketi yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

BODRUM'DA SAÄžANAK ETKÄ°LÄ° OLDU

Bodrum'da da, etkili olan saÄŸanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklarÄ±n göle döndüÄŸü ilçede, bazÄ± ev ve iÅŸyerlerini su bastÄ±.

Bodrum'da, zaman zaman etkisini arttÄ±ran saÄŸanak, hayatÄ± olumsuz etkiledi. Gök gürültülü saÄŸanak, ilçe merkezi ile Gümbet, Bitez, Ortakent, KonacÄ±k ve YalÄ±kacak mahallelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerden inen sel sularÄ± cadde ve sokaklarÄ± dereye çevirdi. BazÄ± ev ve iÅŸyerlerini su bastÄ±. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bitez Mahallesi'ndeki Köyiçi Deresi taÅŸtÄ±. TaÅŸkÄ±n sularÄ± nedeniyle Bitez-Ortakent karayolu trafiÄŸe kapandÄ±.Bodrum Belediyesi ekipleri, yollarda biriken sularÄ± tahliye çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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