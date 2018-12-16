KÃ¶yÃ¼n baÅŸka ilÃ§eye baÄŸlanmasÄ± iÃ§in halk oylamasÄ± yapÄ±ldÄ±

Ã‡orum Sungurluâ€™ya baÄŸlÄ± Kula kÃ¶yÃ¼nÃ¼n, Bayat ilÃ§esine baÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla yapÄ±lan halk oylamasÄ±nda 68 â€˜hayÄ±râ€™, 51 â€˜evetâ€™ oyu Ã§Ä±ktÄ±.

Çorum'un Sungurlu ilçesine baÄŸlÄ± Kula köyünün Bayat ilçesine baÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla halk oylamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Ä°lçeye yaklaÅŸÄ±k 40 kilometre mesafedeki Kula köyü halkÄ±, Ä°l Özel Ä°daresinden yeterli hizmet alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek, köyün 5 kilometre daha yakÄ±n olduÄŸu Bayat ilçesine baÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla halk oylamasÄ± yaptÄ±.

166 SEÇMENDEN 119’U OY KULLANDI

YaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± köyde yapÄ±lan halk oylamasÄ± için kayÄ±tlÄ± 166 seçmenden 119'u oy kullandÄ±.

Oy verme süresinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan zarflar açÄ±larak, oylar sayÄ±ldÄ±. YapÄ±lan sayÄ±mda kullanÄ±lan 119 oydan 68'i "hayÄ±r", 51'i ise "evet" çÄ±ktÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

KULA KÖYÜ, SUNGURLU Ä°LÇESÄ°NE BAÄžLI KALACAK

Bu sonuca göre, Kula köyü, Sungurlu ilçesine baÄŸlÄ± kalmaya devam edecek.

Sonucun, kaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan onaylandÄ±ktan sonra ilan edileceÄŸi öÄŸrenildi.

KÖY MUHTARI: ÇIKACAK SONUCA SAYGILIYIZ

Köy muhtarÄ± Hicabi AltuntaÅŸ, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°l Özel Ä°daresinden yeterli hizmet alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi, köy sakinlerinin talebi üzerine bu halk oylamasÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸini anlattÄ±.

ÇÄ±kacak sonuca saygÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± belirten AltuntaÅŸ, “VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iki yÄ±l önce Bayat'a geçmek için referandum teklifinde bulundular. Biz de imza topladÄ±k, kaymakama götürdük. Sonra süreç buraya geldi. HalkÄ±mÄ±za referandum kararÄ±nÄ± ve tarihini bildirdik, oy kullanacak seçmen listesini ilan ettik. Ä°ki tarafa hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu olsun. Bayat da bizim memleketimiz, Sungurlu da. Benim gönlüm Sungurlu'dan yana” dedi.

AltuntaÅŸ, yol, su, elektrik ve okul sorunlarÄ± olduÄŸunu, bunlarÄ±n çözülmesini istediklerini söyedi. (Çorum/AA)

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