KaramollaoÄŸlu: Cumhur diye ittifak kuruyorlar. DÄ±ÅŸarÄ±da kalanlar hain

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu Cumhur Ä°ttifakÄ±â€™nÄ± eleÅŸtirdi.

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, partisinin UÅŸak'ta düzenlediÄŸi geniÅŸletilmiÅŸ il divan toplantÄ±sÄ±nda, konuÅŸtu. “Cumhur diye bir ittifak kuruyorlar. DÄ±ÅŸarÄ±da kalanlar hain. Allah'tan korkun be. Bu millete bu kadar zararÄ± kimse vermez” dedi.

Temel KaramollaoÄŸlu, “16 yÄ±ldÄ±r bu ülkeyi yönetenler, bugün halen yaptÄ±klarÄ±nÄ±n farkÄ±nda deÄŸiller. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± çÄ±kÄ±yor, 'Ya büyük hata yaptÄ±k' diyor. Hata ne demek, ihanet etti. Ä°yi de bu iÅŸ lafta kaldÄ±ÄŸÄ± zaman hiçbir ÅŸey mana etmiyor. Sen bu hatalarÄ± fark ettikten sonra, hatta ihaneti doÄŸruladÄ±ktan sonra politikanÄ± deÄŸiÅŸtiriyor musun, deÄŸiÅŸtirmiyor musun? Ben, buna bakarÄ±m. PolitikanÄ± deÄŸiÅŸtirmiyorsan o zaman bu memlekette hiçbir ÅŸey düzelmez. Bu iktidarla düzelmez manasÄ±nda söylüyorum” ifadelerini kullandÄ±.

Ülkenin en büyük probleminin adalet ve borç olduÄŸunu söyleyen KaramollaoÄŸlu, “Bu ülkenin en büyük iki sorunu var. Bunlar, adalet ve borç. Biz, bu borcu nasÄ±l ödeyeceÄŸiz? Bu borca raÄŸmen bu ülkeyi nasÄ±l kalkÄ±ndÄ±racaÄŸÄ±z? Temel iki husus var. Birincisi yolsuzluklarÄ±n önü kesilecek, ikincisi israf önlenecek” dedi. (UÅŸak/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 18:14

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