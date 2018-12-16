GÃ¼rcistan'da ilk kadÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± gÃ¶reve baÅŸladÄ±

GÃ¼rcistan'Ä±n ilk kadÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± olan Salome ZurabiÅŸvili, yemin ederek gÃ¶revine baÅŸladÄ±. Muhalefet ise seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± protesto ediyor.

Gürcistan'da 28 KasÄ±m'da düzenlenen cumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin 2. turunda oylarÄ±n yüzde 59,54'ünü alarak ülkenin ilk kadÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± olma unvanÄ±nÄ± kazanan Salome ZurabiÅŸvili, yemin ederek görevine baÅŸladÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre, Telavi kentindeki Kral Erekle 2. SarayÄ±'nda düzenlenen yemin törenine, Türkiye'den CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay katÄ±ldÄ±. Törene ayrÄ±ca, Ermenistan CumhurbaÅŸkanÄ± Armen Sarkisyan, eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy, Azerbaycan Milli Meclis BaÅŸkanÄ± Oktay Asadov, farklÄ± ülkelerden meclis baÅŸkanlarÄ± ve bakanlar, diplomatlar ve diÄŸer davetliler katÄ±ldÄ±.

Rusya'nÄ±n Gürcistan'Ä±n tarihi topraklarÄ± Abhazya ve Güney Osetya'yÄ± iÅŸgal ettiÄŸini dile getiren ZurabiÅŸvli, "Gürcistan büyük sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Abhazya ve Güney Osetya Rusya tarafÄ±ndan iÅŸgal edildi. Ä°ÅŸgal hattÄ± içeriye doÄŸru gelmeye devam ediyor ve oradan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kaçÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu egemen bir ülke için kabul edilemez. Biz buna alÄ±ÅŸamayÄ±z." dedi. Rusya'yÄ± Gürcistan'a yönelik tüm uluslararasÄ± hukuki haklarÄ±nÄ± tanÄ±maya çaÄŸÄ±ran ZurabiÅŸvili, normal komÅŸuluk iliÅŸkileri için bunun ÅŸart olduÄŸunu ifade etti.

MUHALEFETTEN ZURABÄ°ÅžVÄ°LÄ° PROTESTOSU

Bu arada, cumhurbaÅŸkanÄ± seçimlerin sonuçlarÄ±nÄ± kabul etmeyen, ZurabiÅŸvili'yi cumhurbaÅŸkanÄ± olarak tanÄ±mayan ve aynÄ± zamanda erken genel seçim çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan "Birlik Güç Ä°çindedir" muhalefet koalisyonunun liderleri ve taraftarlarÄ± yemin törenini protesto etti.

Gürcistan'Ä±n çeÅŸitli bölgelerinden törene gitmeye çalÄ±ÅŸan muhalefet liderleri, Telavi'ye 40 kilometre uzaklÄ±kta polis tarafÄ±ndan durduruldu. Bunun üzerine polis ve eylem yapan kiÅŸiler arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±.

Öte yandan, "Birlik Güç Ä°çindedir" muhalefet koalisyonun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Grigol VaÅŸadze ve beraberindeki grubun, törenin düzenlendiÄŸi sarayÄ±n önünde eylem yapmasÄ±na polis izin vermedi. VaÅŸadze, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, protestocularÄ±n büyük kÄ±smÄ±nÄ±n Televi'ye gelmeden polis tarafÄ±ndan durdurulduÄŸu belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± seçimlerinde hile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan VaÅŸadze, muhalefet olarak erken parlamento seçimleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ±nÄ± ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

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