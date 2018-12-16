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FotoÄŸraf: DHA
AdÄ±yaman'da Ã§ocuÄŸa Ã§arpan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kaÃ§tÄ±
16 AralÄ±k 2018 17:55
AdÄ±yaman'da bir otomobil Ã§ocuÄŸa Ã§arptÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kaÃ§tÄ±.
AdÄ±yaman'da, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken otomobilin çarptÄ±ÄŸÄ±, Suriyeli 12 yaÅŸÄ±ndaki M. M. E. yaralandÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan otomobil sürücüsü kaçtÄ±.
Kaza, AdÄ±yaman SÄ±ratut Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸan 12 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸa çarptÄ±. KazanÄ±n ardÄ±ndan otomobil sürücüsü kaçarken, yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarÄ± üzerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan, AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan çocuÄŸun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.
Polis, otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (AdÄ±yaman/DHA)
(AdÄ±yaman/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 17:59
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