CHP'li Kani Beko sordu: 40 katlÄ±k temel 60 katÄ± nasÄ±l taÅŸÄ±yacak?

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, imar barÄ±ÅŸÄ±nÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, deprem gerçeÄŸine dikkat çekerek, Çevre ve Åžehircilik BakanÄ±na kaçak yapÄ±larÄ±n denetim olmadan ruhsatlandÄ±ÄŸÄ± yasa ile hükümetin kendi eliyle insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± tehlike atÄ±p atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. Örnekler veren Beko, “40 kata göre yapÄ±lan temeli 60 katÄ± nasÄ±l taÅŸÄ±yacak” diye sordu.

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, imar barÄ±ÅŸÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Çevre ve Åžehircilik BakanÄ±nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle soru önergesi veren Beko, imar affÄ±nÄ±n altÄ±nda yatan gerçeklerin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi. ‘Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±’na baÅŸvuran kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 14 KasÄ±m 2018 tarihi itibarÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 8 milyon 600 bin olarak açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Beko, “Hep bir kereye mahsus olduÄŸu söylendi ama sayÄ±sÄ±z kere af çÄ±ktÄ±. Kaçak yapÄ±lar ve ÅŸehrin inÅŸaat yoÄŸunluÄŸu arttÄ±. KuralsÄ±zlÄ±k egemen oldu. Hukuka saygÄ±lÄ± insanlar cezalandÄ±rÄ±ldÄ± ve eÅŸitlik ilkesi kayboldu. YapÄ±lmak istenen barÄ±ÅŸ adÄ± altÄ±nda masumane bir durummuÅŸ gibi görünse de bir imar affÄ±dÄ±r. 1985 yÄ±lÄ±ndan bu yana deÄŸiÅŸik ÅŸekillerde gelen imar aflarÄ±nÄ±n Türkiye’de yaptÄ±ÄŸÄ± tahribat ile ilgili elinizde bir istatistiki veri var mÄ±dÄ±r?” sorusunu yöneltti.

DEVLETÄ°N ESAS GÖREVÄ° BU YAPILARI ENGELLEMEK DEÄžÄ°L MÄ°?

Kaçak yapÄ±larÄ± artÄ±ran bu yasanÄ±n insan hayatÄ± için büyük bir tehdit olduÄŸunu söyleyen Beko, bakana “Yüzde 60’Ä± kaçak olan ülke konut stokuna getirilen affÄ±n depreme dayanÄ±ksÄ±z binalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, en önemlisi de ‘NasÄ±l olsa af geliyor’ bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla yeni kaçak bina yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol ve denetimi yapÄ±ldÄ± mÄ±? Deprem gerçeÄŸi olan Türkiye’de kaçak yapÄ±lar, kaçak ilave katlar herhangi bir denetime girmeden bu yasa ile yasalaÅŸtÄ±. Bu durumda hükümet kendi eliyle yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± tehlikeye atmÄ±ÅŸ oluyor mu? Kaçak yapÄ±larÄ± engellemesi saÄŸlÄ±klÄ± güvenli çevrede yaÅŸanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak devletin esas görevi deÄŸil midir? Bunu yapmadÄ±ÄŸÄ± gibi bunlarÄ± affederek kendi baÄŸlÄ± olduÄŸu hukuku çiÄŸniyor olmuyor mu?” diye sordu.

Yasada yer alan ‘beyanÄ±n esas alÄ±nmasÄ±’ hükmü nedeniyle özellikle turizm bölgelerinde kaçak yapÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Beko, “Ekonomik krizin varlÄ±ÄŸÄ± herkes tarafÄ±ndan bilinmekte iken ve inÅŸaat sektörünün durmuÅŸ olduÄŸu bir dönemde imar barÄ±ÅŸÄ± adÄ± altÄ±nda yapÄ±lmak istenen nedir? Müteahhitlerin arsa topladÄ±ÄŸÄ± yönünde gelen bilgiler hükümetinizce araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Özellikle turizm bölgelerinden büyük boyutlarda kaçak inÅŸaat furyasÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yönünde kamuoyuna yansÄ±yan bilgiler araÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? SarÄ±yer Belediye BaÅŸkanÄ±’nÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir açÄ±klamada ‘Esenyurt’ta kaçak binalar olduÄŸu, 40 katlÄ± bina ruhsatÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, temeller, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± sistemlerin 40 kata göre yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ama 60 kat yapÄ±larak ÅŸimdi 20 katÄ±n affedileceÄŸi’ yönündeki bilgiler doÄŸru mudur? Peki bu binanÄ±n 40 kata göre yapÄ±lan temeli 60 katÄ± nasÄ±l taÅŸÄ±yacak?” sorularÄ±nÄ±n yantlanmasÄ±nÄ± istedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 17:29

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