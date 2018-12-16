TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nÄ± sokak ortasÄ±nda bÄ±Ã§akladÄ±

Bilecik'te U.S. adlÄ± bir kadÄ±n, eski erkek arkadaÅŸÄ± olduÄŸu iddia edilen Åženol Bilici tarafÄ±ndan sokak ortasÄ±nda bÄ±Ã§aklanarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, U.S. adlÄ± kadÄ±n, sokak ortasÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, eski erkek arkadaÅŸÄ± olduÄŸu öne sürülen Åženol Bilici tarafÄ±ndan bÄ±çaklanarak aÄŸÄ±r yaralandÄ±. U.S., kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tedaviye alÄ±nÄ±rken gözaltÄ±na alÄ±nan Bilici ise sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. KadÄ±na yönelik saldÄ±rÄ± anÄ±, çevredeki iÅŸ yerinin güvenlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.

DHA'nÄ±n haberine göre, olay önceki akÅŸam, Bozüyük'e baÄŸlÄ± KasÄ±mpaÅŸa Mahallesi Çolak Ä°brahim Bey Caddesi'nde meydana geldi. Åženol Bilici, sokak ortasÄ±nda eski sevgilisi olduÄŸu ileri sürülen U.S.'ye bÄ±çakla saldÄ±rdÄ±. KadÄ±n aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken saldÄ±rgan Bilici ise, park halindeki otomobile binerek olay yerinden kaçtÄ±. Bu sÄ±rada çevredekiler, yaralÄ± kadÄ±nÄ±n yanÄ±na gelip, saÄŸlÄ±k ekibine de haber verdi. Ä°hbarla olay yerine gelen saÄŸlÄ±k görevlileri, aÄŸÄ±r yaralÄ± U.S.'yi ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Ä°lk mücadelesi acil serviste yapÄ±lan U.S., durumunun kritik olmasÄ± nedeniyle sevk edildiÄŸi Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alÄ±ndÄ±. Åženol Bilici ise yakalanÄ±p, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bilici, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: DHA

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