TÄ°HV Genel Sekreteri Metin BakkalcÄ±: Ä°nsan haklarÄ± bÃ¼yÃ¼k krizde

Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesiâ€™nin 70. yÄ±lÄ±nda konuÅŸan TÄ°HV Genel Sekreteri, '70 yÄ±lÄ±n sonunda dÃ¼nya ve TÃ¼rkiyeâ€™de insanlÄ±k krizi yaÅŸanÄ±yor.'

BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan 1948 yÄ±lÄ±nda kabul edilen ve birçok ülkenin imzacÄ±sÄ± olduÄŸu Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’nin ilkelerini savaÅŸ, bölgesel çatÄ±ÅŸma, göç ve ekonomik krizle beraber insanlÄ±ÄŸÄ±n gündelik yaÅŸamÄ±nda görmek giderek zorlaÅŸÄ±yor. Konuya dair Mezopotamya AjansÄ±’ndan Berivan Altan’a konuÅŸan Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) Genel Sekreteri Metin BakkalcÄ±, “Bugüne yani 70 yÄ±l sonrasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu kadar deÄŸerli bir zemini olan beyannamenin sadece ülkemiz açÄ±sÄ±ndan deÄŸil tüm dünya açÄ±sÄ±ndan da olaÄŸanüstü tahrip edildiÄŸini görüyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

“Dünyada ve Türkiye’de yaÅŸanan insanlÄ±k krizinde yaÅŸam hakkÄ± ihlali turnusol kâÄŸÄ±dÄ±dÄ±r” diyen BakkalcÄ±, TÄ°HV’in verilerine göre yaÅŸam hakkÄ± ihlalleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “Dur ihtarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle veya rastgele ateÅŸ açmasÄ± sonucu 16 kiÅŸi, silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle 185’i güvenlik gücü (asker, polis, korucu), 311’i militan, 33’ü sivil olmak üzere toplam 529 kiÅŸi, güvenlik güçlerine ait zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n çarpmasÄ± sonucu 7 kiÅŸi, mayÄ±n ve sahipsiz bomba vb. patlamasÄ± sonucu 2 kiÅŸi, cezaevlerinde en az 10, gözaltÄ± yerlerinde ise biri trans kadÄ±n olmak üzere en az 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.” Türkiye’de cezaevinde bulunanlar sayÄ±sÄ±nÄ±n 260 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen BakkalcÄ±, cezaevlerinde yaÅŸanan bu artÄ±ÅŸ için ‘korkunç’ yorumunu yaparak ÅŸöyle konuÅŸtu: “Öyle bir makine ki bu her yÄ±l 200 binden fazla insan cezaevine giriyor ve 200 bine yakÄ±n insan çÄ±kÄ±yor. Kocaman bir makine. Denetimli serbestlik verileri de korkunç tabloyu gösteriyor. Yani milyonlar doÄŸrudan denetim altÄ±nda.”

‘136 BÄ°N Ä°NSAN SÄ°LAHLI ÖRGÜTE MÄ° ÜYE?’

Tutuklu ve hükümlü sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n Türkiye’de ifade özgürlüÄŸünün kÄ±sÄ±tlanmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BakkalcÄ±, Terörle Mücadele Kanunu’na (TMK) da dikkat çekti. BakkalcÄ±, “Türkiye’deki terör kavramÄ± ve TMK’nin, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸu uluslararasÄ± kuruluÅŸlar tarafÄ±ndan da söyleniyor. Birilerinin keyfi olarak ‘benim dÄ±ÅŸÄ±mda herkes teröristtir’ anlayÄ±ÅŸÄ± kabul edilemez. TMK kanununda 2013 yÄ±lÄ±nda 10 bin insan yargÄ±lanÄ±rken iken 2017 yÄ±lÄ±nda bu sayÄ± 24 bin olmuÅŸ. ‘SilahlÄ± örgüte üye olma’ maddesinden 2013 yÄ±lÄ±nda 8 bin insana dava açÄ±lmÄ±ÅŸken, 2017 yÄ±lÄ±nda 136 bin insana dava açÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu ülkede 136 bin insan silahlÄ± örgüte mi üye” diye sordu. (HABER MERKEZÄ°)

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