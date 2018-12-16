TarÄ±m/Ã¼retici Ã¶rgÃ¼tleri: Tekellere karÅŸÄ± birlikte mÃ¼cadele edelim

TarÄ±m/Ã¼retici Ã¶rgÃ¼tleri Orduâ€™da bir araya geldi.

“Yerli tohumlarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kÄ±yoruz” diyerek Ordu’da bir araya gelen tarÄ±m/üretici örgütleri, sonuç bildirgesinde, “Hep birlikte hareket etmeliyiz, uluslararasÄ± tarÄ±m ve gÄ±da tekellerinin dayatmalarÄ±na karÅŸÄ± mücadele etmeliyiz” dedi.

Ordu Çevre DerneÄŸi (ORÇEV), Tüketicileri Koruma DerneÄŸi Ordu Åžubesi (TÜKODER), Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± Ordu Åžubesi (Tüm Köy Sen) ve Ziraat Mühendisleri OdasÄ± (ZMO) Ordu TemsilciliÄŸi, “Yerli tohumlarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kÄ±yoruz” çaÄŸrÄ±sÄ± ile 15 AralÄ±k 2018 cumartesi günü saat 14.00’te AltÄ±nordu Ziraat OdasÄ± ToplantÄ± Salonu’nda bir toplantÄ± düzenledi. Bir araya gelen tarÄ±m/üretici örgütlerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile yapÄ±lan toplantÄ±nÄ±n sonuç bildirgesi açÄ±klandÄ±. Sonuç bildirgesinde ÅŸu maddeler yer aldÄ±:

“â– 27229 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan ‘Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme YönetmeliÄŸi’nin iptali için açÄ±lan dava takip edilecek, yerli tohuma sahip çÄ±kmak için kamuoyu oluÅŸturulacak, bilgilendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdürülecek.

â– Yerli üretimden çok genetiÄŸi ile oynanmÄ±ÅŸ tohumlarla üretim yanÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸlÄ± bir tarÄ±m politikasÄ± kabul edilemez. Bizim gibi geliÅŸmekte olan ülkeler, tarÄ±mÄ± yok edilerek emperyalist-kapitalist ülkelerin pazarÄ± haline dönüÅŸtürülmüÅŸtür.

â– Tohum, gübre ve ilaç üçgeniyle üreticiler kÄ±skaca alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tohum, kimyasal gübre, topraÄŸÄ± ve insanlarÄ± zehirleyen ilaç kullanÄ±lmamalÄ±. Devlet buna engel olmalÄ±dÄ±r.

â– GenetiÄŸiyle oynanmÄ±ÅŸ tohumlar nedeniyle saÄŸlÄ±k sorunlar da oluÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

â– TohumlarÄ± kanser ilacÄ±nÄ± üreten ÅŸirketler denetlemektedir. Hasta eden ve ilaç satan aynÄ± ÅŸirkettir. Bu yönetmelikle yerli tohum yok edilmektedir.

â– GDO’lu tohumlar yüzünden atadan gelme tohumlarÄ±mÄ±z melezlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

â– Binlerce yÄ±ldÄ±r yerli tohum kullananlar bugün satma ve paylaÅŸmalarÄ± nedeniyle uyarÄ±lÄ±yorlar ama kÄ±sa süre sonra cezalandÄ±rÄ±lacak, aÄŸÄ±r para cezalarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaklar.

â– Yerli tohumlarÄ±n tekellere verilmesi, yaÅŸam hakkÄ±mÄ±zÄ±n elimizden alÄ±nmasÄ± demektir.

â– GenetiÄŸiyle oynanmÄ±ÅŸ tohumlarÄ±n egemen olduÄŸu günümüzde yerli tohumlarÄ±n da ÅŸirketlere devredilmesi “yerli ve milli” kavramlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±yla çeliÅŸiyor. Yerli tohumlarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kmanÄ±n tam zamanÄ±.

â– Tohum BankasÄ± kurulmalÄ±, TMO bu görevi yapar komuma getirilmeli, yerli tohumlar ÅŸirketlere teslim edilmemelidir.

â– Ata tohumlarÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸmamÄ±zÄ± dayatmak savaÅŸ ilanÄ± olarak görülmeli. Yerli tohumlarÄ±mÄ±zÄ± kullanmak teÅŸvik edilmelidir.

â– Üreticilerin bilgilendirilmesi çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürekli olmalÄ±dÄ±r.

â– Hep birlikte hareket etmeliyiz, uluslararasÄ± tarÄ±m ve gÄ±da tekellerinin dayatmalarÄ±na karÅŸÄ± mücadele etmeliyiz.

â– Ülke tarÄ±mÄ±, üretici köylülerin durumu üzerine yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler bütüncül olarak ele alÄ±nmalÄ±. Toprak, su; tarÄ±m, üreticilerin sorunlarÄ± ve tohum birlikte deÄŸerlendirilmelidir.

â– 5042 sayÄ±lÄ± yasa ve 5553 sayÄ±lÄ± Tohumculuk YasasÄ±’na baÄŸlÄ± olarak çÄ±karÄ±lan 27229 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme YönetmeliÄŸi bir bütün olarak ele alÄ±nmalÄ±dÄ±r. YalnÄ±zca bu yönetmelik deÄŸil tarÄ±m politikamÄ±z tamamen gözden geçirilmeli, yerli ve milli söylemine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.

â– Tohum yönetmeliÄŸinden önce tarÄ±mla ilgili çÄ±kan yasalar bir bütün ve özellikle 1953 yÄ±lÄ±ndan bu yana sistemli biçimde çÄ±karÄ±lan yasalarla sürdürülmüÅŸ; tohum yasasÄ± ve yönetmeliÄŸi son darbe özelliÄŸi taÅŸÄ±yor. Bu nedenle mücadele ülke genelinde baÄŸÄ±msÄ±z ve üreticilerin çÄ±karÄ±na mücadele eden çalÄ±ÅŸmalar birleÅŸtirilmeli.

â– TarÄ±mda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n giderilmesi için tarÄ±m-üretici örgütlerinin birlikteliÄŸi önemli ama asÄ±l olan üretici köylünün kendi çÄ±karlarÄ± etrafÄ±nda sendikal örgütlülüklerini saÄŸlamalarÄ±dÄ±r.

â– TarÄ±m dersi güncellenerek yeniden müfredata girmelidir.” (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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