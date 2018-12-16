Giderler arttÄ±, rekolte dÃ¼ÅŸÃ¼k, Ã¼retici dertli

Ã–demiÅŸ Ziraat OdasÄ± 2. BaÅŸkanÄ± Ã§iftÃ§i Tahir Balban: Ãœretici kazandÄ±ÄŸÄ±yla, geÃ§en yÄ±lki borcunu kapatÄ±yor.

Yüksel BALCI

Ege Bölgesi’nin ‘patates ambarÄ±’ olarak bilinen Ä°zmir’in ÖdemiÅŸ ilçesindeki üreticiler, yaÄŸmurun artmasÄ±yla tarladaki ürünlerinin çürümemesi için telaÅŸlÄ± bir hasat sürecine baÅŸladÄ±. Gideri artan üreticinin topladÄ±ÄŸÄ± patates ise ancak geçen senenin borcunu kapatmaya yetiyor.

Çiftçiler, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle çamura dönen tarlalardaki ürünü toplamaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, patatesin tarladaki kilo fiyatÄ±nÄ±n 1.5-1.6 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸi belirtildi.

ÇuvallanmÄ±ÅŸ ürünün kilosunun ise 1.8-1.9 liradan satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dile getirildi. Rekoltenin düÅŸüklüÄŸüne dikkat çeken üreticiler; mazot, gübre ve ilaç fiyatlarÄ±ndan dert yandÄ±. Giderlerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten çiftçiler, devletten destek istedi.

ÖdemiÅŸ Ziraat OdasÄ± 2. BaÅŸkanÄ± çiftçi Tahir Balban, “ÖdemiÅŸ’te dekar baÅŸÄ±na 3 ton patates çÄ±kÄ±yor. YaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle rekoltede büyük düÅŸüÅŸ var. Köylü para kazanamÄ±yor. Son zamanlarda gübreye ve ilaca yüzde 100, mazota ise yüzde 60 ila 70 zam yapÄ±ldÄ±. Maliyet yükseldi. Çiftçi ancak geçen yÄ±lki borçlarÄ±nÄ± kapatÄ±yor. Çiftçinin para kazanmasÄ± için devletin bunu sübvanse etmesi gerekiyor. Mazot desteÄŸi ilan edildi, ancak yeterli deÄŸil. Geçen gün bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z 17 dönüm yer kazdÄ±, 17 ton ürün çÄ±kardÄ±. Halbuki burada 100 ton mal çÄ±kmasÄ± gerekirdi” dedi.

Balban, “YazÄ±n bir ara patates fiyatlarÄ± yükseldi. Devlet Suriye’den patates getirerek piyasayÄ± kÄ±rdÄ±. ÖdemiÅŸli üretici, patatesini ya tarlada tutacak ya da depoya koyacak. Depoya koyduÄŸu zaman stokçu mu oluyor? ÖdemiÅŸ bir patates ambarÄ±dÄ±r. YaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle sökümler geri kalmaya baÅŸladÄ±. Tarlada bulunan patatesler zarar görüyor. GüneÅŸ açÄ±nca topraÄŸÄ±n tekrar tava gelmesi 3-5 günü alÄ±yor. 3-5 gün sonra bir daha yaÄŸmur yaÄŸÄ±nca sökümler gecikiyor” diye konuÅŸtu. (Ä°zmir/DHA)

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