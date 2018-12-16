BrÃ¼kselâ€™de gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± gerginlik

BrÃ¼ksel'de AB binalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda polis, 'aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve gÃ¶Ã§ karÅŸÄ±tÄ±' olduÄŸu belirtilen bine yakÄ±n kiÅŸiyle polis arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±.

Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’de Avrupa BirliÄŸi (AB) binalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alanda “aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve göç karÅŸÄ±tÄ±” olduÄŸu belirtilen bine yakÄ±n kiÅŸiyle polis arasÄ±nda arbede çÄ±ktÄ±. Polis kitleye göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rdÄ±. Çevreye ses bombalarÄ± fÄ±rlatÄ±lan ve meÅŸaleler yakÄ±lan protestolarda bir grup da AB Komisyonu binasÄ±na girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

AA’nÄ±n haberine göre, eylem yapan kiÅŸiler Fas’Ä±n MarakeÅŸ kentinde 10 ve 11 AralÄ±k’ta düzenlenen konferansta imzalanan BM Küresel Göç SözleÅŸmesini protesto etti. Eylemin, milliyetçi ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Flaman derneklerinin “MarakeÅŸ’e karÅŸÄ± yürüyüÅŸ” çaÄŸrÄ±sÄ±yla gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Çevreye ses bombalarÄ± fÄ±rlatÄ±lan ve meÅŸaleler yakÄ±lan eylemde, Belçika'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve Ä±rkçÄ± politikalarÄ±yla tanÄ±nan Flaman Menfaati (Vlaams Belang) partisinin Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± liderlerinden Filip Dewinter de konuÅŸma yaptÄ±. Geçen yÄ±l Brüksel Merkez Camisi önünde Kur'an-Ä± Kerim sayfalarÄ±nÄ± yÄ±rtarak büyük tepki çeken Dewinter, Hollanda'nÄ±n Ä±rkçÄ± Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile de yakÄ±n iliÅŸki yürütüyor.

Polis, göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve tazyikli suyla eyleme saldÄ±rdÄ±. BazÄ± kiÅŸiler, polisin müdahalesi üzerine AB Komisyonu binasÄ±na girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

GÖÇMENLERE DESTEK EYLEMÄ° DE YAPILDI

Öte yandan, Belçika'da faaliyet gösteren çok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸu ve derneÄŸin sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ± üzerine yüzlerce kiÅŸi öÄŸle saatlerinde Brüksel'in merkezi yakÄ±nÄ±nda bulunan Rue du Congres Caddesi'nde buluÅŸtu. Kitle, Belçika'nÄ±n Küresel Göç SözleÅŸmesi'ni imzalamasÄ±na destek verdi. Göçmenlere destek sloganlarÄ± atan kitle, "FaÅŸistler dÄ±ÅŸarÄ±" yazÄ±lÄ± afiÅŸler taÅŸÄ±dÄ±. Buradan özellikle göçmenlerin yoÄŸun bulunduÄŸu Maximilien Park'a yürüyüÅŸ düzenledi.

BELÇÄ°KA'DA HÜKÜMET KRÄ°ZÄ°

BM Küresel Göç SözleÅŸmesi'ne verilen destek Belçika'da BaÅŸbakan Charles Michel hükümetini tehlikeye sokmuÅŸ durumda. Michel'in göç sözleÅŸmesini imzalayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan üç partili koalisyonun milliyetçi ortaÄŸÄ± Yeni Flaman Ä°ttifakÄ± (N-VA) koalisyondan çekilmiÅŸti.

Michel, Belçika KralÄ± Philippe'in onayÄ±yla istifa eden N-VA'lÄ± bakanlarÄ±n yerine koalisyon ortaÄŸÄ± partilerin üyelerinden atamalar yaparak azÄ±nlÄ±k hükümetini sürdüreceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

KÜRESEL GÖÇ SÖZLEÅžMESÄ°

Fas'Ä±n MarakeÅŸ kentinde 10 ve 11 AralÄ±k'ta düzenlenen, 164 ülkenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± konferansta imzalanan BM Küresel Göç SözleÅŸmesi, ülkelerin çoÄŸunluÄŸunun oyuyla kabul edilmiÅŸti.

UluslararasÄ± göçün düzenlenmesi için hazÄ±rlanan Küresel Göç SözleÅŸmesi, yasal göç, göçmen haklarÄ± ve insan kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mücadele gibi konularda dünya çapÄ±nda ortaklÄ±k zemini oluÅŸturmayÄ± amaçlÄ±yor.

SözleÅŸme, insan haklarÄ± ve ulusal egemenlik baÅŸta olmak üzere ülkelerin göçle baÅŸa çÄ±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmayÄ±, göçmenlerin topluma entegrasyonu gibi konularÄ± kapsÄ±yor. Toplamda 23 hedefin yer aldÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeyle, devletler arasÄ± iÅŸ birliÄŸiyle ülkelerin egemenlik haklarÄ± da dikkate alÄ±narak göçün yasal, güvenli ve düzgün bir hale getirilmesi amaçlanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 18:23

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