EYT'liler BeÅŸiktaÅŸ'ta buluÅŸtu: TÃ¼rkiye burada ErdoÄŸan nerede?

BeÅŸiktaÅŸ MKM'de bir araya gelen 'Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar', hÃ¼kÃ¼mete ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a tepkilerini dile getirdi.

Türkiye'nin her yerinden gelerek BeÅŸiktaÅŸ'ta buluÅŸan "Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar", yaptÄ±klarÄ± toplantÄ± ile taleplerini ve tepkilerini dile getirdi.

BeÅŸiktaÅŸ MKM'de (Mustafa Kemal Kültür Merkezi) gerçekleÅŸen Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar (EYT) toplantÄ±sÄ±na 6 bin civarÄ±nda iÅŸçi ve emekçi katÄ±ldÄ±. Oldukça coÅŸkulu ve bir o kadar da öfkeli olan iÅŸçi ve emekçiler sÄ±k sÄ±k "EYT hakkÄ±mÄ±z, söke söke alÄ±rÄ±z", "Direne direne kazanacaÄŸÄ±z", "EYT'liler burada vekiller, hükümet nerede?", "EYT'liler burada ErdoÄŸan nerede?" sloganlarÄ±nÄ± attÄ±. Etkinlik boyunca gelen binlerce iÅŸci salona sÄ±ÄŸmayÄ±nca dÄ±ÅŸarÄ±da sloganlar atarak beklediler.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°stanbul'un en önemli fabrikalarÄ±ndan iÅŸçiler de etkinliÄŸe geldi. ABB, Isuzu, Günsan Elektrik, SANEL Metal, Arçelik, Stoeger Silah S;anayi, Mert AkÄ±ÅŸkan Gücü, Gamak, Armsan Silah Sanayi, Penta, Mercedes gibi fabrikalardan onlarca iÅŸçi katÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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