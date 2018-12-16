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FotoÄŸraf: DHA
13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk, oynadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼feÄŸin ateÅŸ almasÄ±yla aÄŸÄ±r yaralandÄ±
16 AralÄ±k 2018 16:34
DiyarbakÄ±r'da babasÄ±na ait av tÃ¼feÄŸiyle oynarken silahÄ±n ateÅŸ almasÄ±yla saÃ§malara hedef olan 13 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Emin T. aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil ilçesinde babasÄ±na ait av tüfeÄŸiyle oynarken silahÄ±n ateÅŸ almasÄ±yla saçmalara hedef olan 13 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Emin T. aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Mehmet Emin T., iddiaya göre babasÄ± Hamdi T.'ye ait av tüfeÄŸiyle oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silah ateÅŸ aldÄ±. KarnÄ±na isabet eden saçmalarla yaralanan Mehmet Emin T., yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapÄ±lan Mehmet Emin T., DiyarbakÄ±r Dicle Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Emin T.'nin hayati tehlikesinin sürdüÄŸü belirtilirken, jandarma çocuÄŸun ailesinin ifadesine baÅŸvurdu. (DiyarbakÄ±r/DHA)
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