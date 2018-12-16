Amedspor sahaya 'Ä°nsan HaklarÄ±yla Ä°nsandÄ±r' yazÄ±lÄ± pankartla Ã§Ä±ktÄ±

TFF 2. Lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Amed Sportif, BayrampaÅŸa'yÄ± konuk ettiÄŸi maÃ§a 'Ä°nsan HaklarÄ±yla Ä°nsandÄ±r' yazÄ±lÄ± pankartla Ã§Ä±ktÄ±.

TFF 2. Lig karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Amed Sportif, BayrampaÅŸa'yÄ± konuk ettiÄŸi maça 'Ä°nsan HaklarÄ±yla Ä°nsandÄ±r' yazÄ±lÄ± pankartla çÄ±ktÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n galibi olan Amed Sportif, aldÄ±ÄŸÄ± 3 puanla haftayÄ± 8'inci sÄ±rada tamamladÄ±.

Maf Times adlÄ± Twitter hesabÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na göre, Amed Sportif bugün BayrampaÅŸa karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na "Ä°nsan HaklarÄ±yla Ä°nsandÄ±r" yazÄ±lÄ± pankartla çÄ±ktÄ±.

Amedspor bugün oynanacak maça "Insan HaklarÄ±yla InsandÄ±r" yazÄ±lÄ± pankartla çÄ±ktÄ±. pic.twitter.com/wsjH4fTWQp — Maf Times (@MafTimes) 16 AralÄ±k 2018

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda, yeni stadÄ±nda taraftarlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle baÅŸlayan Amed SF, 10 kiÅŸi kalan rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda rahat bir galibiyet alarak 3 puanÄ±n sahibi oldu. Amedspor'un golleri 17'inci dakikada Umut Koçin'ten, 72'inci dakikada ise Burak TaÅŸdemir'den geldi. Amed SF bu karÅŸÄ±laÅŸmadan aldÄ±ÄŸÄ± 3 puanla haftayÄ± 24 puanla ve 8. sÄ±rada tamamladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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