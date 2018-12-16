Vanâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Van'da aÃ§lÄ±k grevine girdiÄŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DiyabakÄ±râ€™da ise 35 HDPâ€™linin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼releri uzatÄ±ldÄ±.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amaçlÄ± açlÄ±k grevine girdiÄŸi için gözaltÄ±na alÄ±nan 11 kiÅŸi, emniyet ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DiyabakÄ±r’da ise 35 HDP’linin gözaltÄ± süreleri uzatÄ±ldÄ±.

MA'nÄ±n haberine göre, açlÄ±k grevi eyleminde 39. günü geride bÄ±rakan DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in taleplerinin sahiplenilmesi amacÄ±yla Van’da açlÄ±k grevine giren 4’üncü grup HDP il binasÄ±na yapÄ±lan baskÄ±nla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda Edremit Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Rojbin Sevil Çetin’in de olduÄŸu 11 kiÅŸi emniyet ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DÄ°YARBAKIR’DA GÖZALTI SÜRELERÄ° UZATILDI

12 AralÄ±k’ta 3 günlük açlÄ±k grevi eylemine HDP DiyarbakÄ±r Ä°l binasÄ±nda giren 35 HDP’li, il binasÄ±na yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±lara iliÅŸkin tutulan polis tutanaÄŸÄ± için davet usülüyle DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü’ne çaÄŸrÄ±lan HDP il yöneticisi Ramazan Kaval ve Mustafa Akengin de gittikleri emniyette gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SavcÄ±lÄ±k “delillerin tamamlanmamasÄ±” gerekçesiyle gözaltÄ± sürelerini uzatma talebinde bulundu. Talebi deÄŸerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi ise Ramazan Kaval ve Mustafa Akengin dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer 35 HDP’li hakkÄ±nda ek gözaltÄ± kararÄ± verdi.

Öte yandan 27 KasÄ±m’dan itibaren süresiz-dönüÅŸümlü açlÄ±k grevine baÅŸlayan tutuklularÄ±n 10 günlük eylemlerini, üçüncü grup devraldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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