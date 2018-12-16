Ä°nÅŸattan dÃ¼ÅŸÃ¼p Ã¶len iÅŸÃ§inin arkadaÅŸlarÄ±: Ne gÃ¼venlik ne de eÄŸitim var!

Bursa'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 9. katÄ±ndan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden Erkan Uraz'Ä±n mesai arkadaÅŸlarÄ±, patronun iÅŸ gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Halil ÖZÇOBAN

Bursa’da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatÄ±n 9. katÄ±ndan düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybeden 22 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ÅŸçi Erkan Uraz’Ä±n ailesi, inÅŸaat firmasÄ±na toplam 283 bin liralÄ±k maddi ve manevi tazminat davasÄ± açtÄ±. Dava kapsamÄ±nda ifade veren Uraz’Ä±n iÅŸ arkadaÅŸÄ± kendilerine eÄŸitim verilmediÄŸini söyledi.

Olay, geçtiÄŸimiz yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda Bursa’nÄ±n Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’nde yaÅŸandÄ±. Ä°ddiaya göre, 17 katlÄ± inÅŸaatÄ±n 9. katÄ±nda, balkon güvenlik demirlerini baÄŸlama iÅŸi yapan Erkan Uraz, dengesini kaybederek yere düÅŸtü. AÄŸÄ±r yaralanan iÅŸçi, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°nÅŸaat firmasÄ± sahipleri hakkÄ±nda, Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesinde "Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 ile 15 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Ceza davasÄ± sürerken Uraz ailesinin avukatÄ± Ercan KÄ±lÄ±ç, Erkan Uraz’Ä±n vasÄ±fsÄ±z iÅŸçi olarak iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak son derece tehlikeli, özel eÄŸitim ve ihtisas gereken güvenlik demirlerinin baÄŸlanmasÄ± iÅŸinde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle iÅŸ kazasÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸini belirterek firma aleyhine toplam 283 bin 200 TL’lik maddi ve manevi tazminat davasÄ± açtÄ±. KÄ±lÄ±ç, dava dilekçesinde firmaya ait inÅŸaatlarda daha önce de 2 iÅŸçinin iÅŸ kazasÄ± sonucu öldüÄŸünü belirterek “Erkan Uraz’Ä±n da iÅŸ kazasÄ±nda ölmesi, iÅŸveren firmanÄ±n, inÅŸaatlarÄ±nda gerekli iÅŸ güvenliÄŸini saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” dedi.

Bursa 5. Ä°ÅŸ Mahkemesinde görülen tazminat davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen iÅŸçi KasÄ±m SarÄ±kaya, “Kaza günü inÅŸaatÄ±n dokuzuncu katÄ±nda Erkan ile aynÄ± balkonda çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Balkonun zeminine güvenlik demirleri çakÄ±yorduk ve güvenlik ÅŸeridi baÄŸlÄ±yorduk. Erkan dengesini kaybederek düÅŸtü. Bize iÅŸ güvenliÄŸi ile ilgili eÄŸitim verilmedi. Kazadan korunma amaçlÄ± baret ve ayakkabÄ± verilmiÅŸti. Kemer yoktu, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z katta dÄ±ÅŸarÄ±ya gerilmiÅŸ aÄŸ da yoktu. Daha üstteki katlarda ise aÄŸ vardÄ±” dedi. Baba Allahverdi Uraz da “OÄŸlum vasÄ±fsÄ±z iÅŸçi iken tehlikeli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yordu. Beraber çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± arkadaÅŸlarÄ± inÅŸaatta iÅŸ güvenliÄŸini saÄŸlayacak kemer ve çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± katta aÄŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Ä°nÅŸaat firmasÄ±ndan ÅŸikayetçiyim” dedi. DuruÅŸma, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasÄ± için ileri bir tarihe ertelendi. (Bursa/DHA)

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