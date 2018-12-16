Buldan: KayyÄ±mlarÄ± Ankara'ya geri gÃ¶ndereceÄŸiz

YÃ¼ksekova'da konuÅŸan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, iktidarÄ±n atadÄ±ÄŸÄ± kayyÄ±mlarÄ± Ankara'ya geri gÃ¶ndereceklerini sÃ¶yledi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde halkla bir araya geldi. HDP ilçe binasÄ±nda kalabalÄ±k bir kitlenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±ya, Hakkari Milletvekili Sait Dede, eski vekil Esat Canan, HDP MYK üyesi Ä°lknur Birol, Aysel Güzel, PM üyeleri Ali Özkan, Åžerif Durmaz, DBP PM Üyesi Åžehzade Kurt da katÄ±ldÄ±.

HalkÄ± selamlayarak konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan Buldan, “Yüksekova’da seçim startÄ±nÄ± vermek için buradayÄ±z. IÄŸdÄ±r’dan baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± bugün burada devam ediyor. Uzun süredir yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸiddet politikasÄ± devam ediyor. 7 Haziran tarihinden bu yana Kürt halkÄ±na yöneltilen bir tasfiye ve çökertme politikasÄ± var. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tutuklanmasÄ± tasfiye amaçlÄ±. Cezaevlerinde olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu savunmalar da aslÄ±nda ne kadar dik durduklarÄ± ve mücadeleden asla geri adÄ±m atÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n bir göstergesi oldu. DemirtaÅŸ’Ä±n savunmasÄ± hukuk fakültesinde ders olarak görülecek bir savunma niteliÄŸindedir. DuruÅŸmada kÄ±sa da olsa DemirtaÅŸ ile konuÅŸtum Gever’e (Yüksekova) geleceÄŸimi söylediÄŸimde size çok selamlarÄ± vardÄ±. Cezaevinde olan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n göstermiÅŸ olduÄŸu direniÅŸ aslÄ±nda bize yol gösteriyor. Türkiye halklarÄ± ya faÅŸizm ya da demokrasi barÄ±ÅŸ ve adaletten yana bir yol seçecektir” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

LEYLA GÜVEN'E SELAM

Buldan, 39 gündür açlÄ±k grevinde olan Leyla Güven’i selamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, konuÅŸmasÄ± alkÄ±ÅŸlarla kesildi. Buldan, daha sonra “SayÄ±n Öcalan üzerindeki aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tecrit Türkiye halklarÄ±na kadÄ±nlara uygulanan bir tecrittir. Tüm halklar bu tecrit karÅŸÄ±sÄ±nda durmalÄ±. Aile ve avukatlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurular sudan sebepler ile engelleniyor. BarÄ±ÅŸ iklimi ülkeye bir huzur getirmiÅŸtir. Annelerimizin aÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± bir süreci hepimiz birlikte gördük. ÇatÄ±ÅŸmalÄ± süreçte sadece Kürt halkÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiyor. Ege'den Karadeniz’e her yere cenazeler gidiyor. Bunun sona ermesi için elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koyuyoruz” diyerek konuÅŸmasÄ±nÄ± sürdürdü.

KayyÄ±m atanan kentlerin yapacaklarÄ± tercihler ile kayyÄ±mlarÄ± Ankara’ya göndereceklerini belirten Buldan, “Yolsuzluk, hukuksuzluk yapan kayyÄ±mlar deÄŸerlerimize de saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Roboski anÄ±tÄ±, UÄŸur Kaymaz heykelli bunlardan sadece birileri. Ä°ÅŸte bunun için özelikle Gever’de yaÅŸanan yÄ±kÄ±m ve ölümlerin göz önünde bulundurulmasÄ± gerekiyor. AdayÄ±nÄ±z kim olursa olsun halkÄ±mÄ±zÄ±n iradesi olacaktÄ±r. Gever’de baÅŸvuru sayÄ±sÄ±ndaki çokluk anlamlÄ±dÄ±r. Çok az süre sonra size tanÄ±tacaÄŸÄ±mÄ±z adaylarÄ±mÄ±zÄ± halkÄ±mÄ±zÄ±n iradesine teslim edeceÄŸiz. Biz her yerde kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸine inanÄ±yoruz, her yerde belediye eÅŸbaÅŸkanlarÄ±mÄ±z olacak biri kadÄ±n diÄŸeri erkek. Bu adaylarÄ±mÄ±za Gever halkÄ±nÄ±n en yüksek oy ile cevap olacaÄŸÄ±na inancÄ±mÄ±z var. AKP’ye her yerde kaybettirmeyi karar aldÄ±k. BatÄ±da da böyle olacak” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘HER EVDEN VERÄ°LEN BEDEL BÄ°ZE BÜYÜK SORUMLULUK YÜKLEMÄ°ÅžTÄ°R’

Buldan, “Bugün evinde acÄ± yaÅŸamayan, bedel ödemeyen kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Her evin ödediÄŸi bedel bize büyük bir sorumluluk yüklemiÅŸtir. Panzerden sÄ±kÄ±lan kurÅŸunlar ile çocuklarÄ±n nasÄ±l yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini Gever halkÄ± bilir. Ä°ÅŸte böylesi bir dönemde halkÄ±mÄ±z el ele vererek oylarÄ± ile bir ders verecek. Gever halkÄ±nÄ±n 31 Mart’ta yüksek bir oy ile belediyeyi geri alacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz, birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z. DemirtaÅŸ’Ä±n dediÄŸi gibi bu gemi limana mutlaka ulaÅŸacak” ifadelerini kullandÄ±. (Hakkari/MA)

Buldan: O kayyÄ±mlarÄ± yargÄ±lanmak Ã¼zere Ankara'ya gÃ¶ndereceÄŸiz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 AralÄ±k 2018 15:53

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