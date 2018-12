Buldan: KayyÄ±mlarÄ± Ankara'ya geri gÃ¶ndereceÄŸiz

Yüksekova'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iktidarın atadığı kayyımları Ankara'ya geri göndereceklerini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde halkla bir araya geldi. HDP ilçe binasında kalabalık bir kitlenin katıldığı toplantıya, Hakkari Milletvekili Sait Dede, eski vekil Esat Canan, HDP MYK üyesi İlknur Birol, Aysel Güzel, PM üyeleri Ali Özkan, Şerif Durmaz, DBP PM Üyesi Şehzade Kurt da katıldı.

Halkı selamlayarak konuşmasına başlayan Buldan, “Yüksekova’da seçim startını vermek için buradayız. Iğdır’dan başlattığımız seçim çalışması bugün burada devam ediyor. Uzun süredir yaşadığımız şiddet politikası devam ediyor. 7 Haziran tarihinden bu yana Kürt halkına yöneltilen bir tasfiye ve çökertme politikası var. Arkadaşlarımızın tutuklanması tasfiye amaçlı. Cezaevlerinde olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu savunmalar da aslında ne kadar dik durdukları ve mücadeleden asla geri adım atılmayacağının bir göstergesi oldu. Demirtaş’ın savunması hukuk fakültesinde ders olarak görülecek bir savunma niteliğindedir. Duruşmada kısa da olsa Demirtaş ile konuştum Gever’e (Yüksekova) geleceğimi söylediğimde size çok selamları vardı. Cezaevinde olan arkadaşlarımızın göstermiş olduğu direniş aslında bize yol gösteriyor. Türkiye halkları ya faşizm ya da demokrasi barış ve adaletten yana bir yol seçecektir” şeklinde konuştu.

LEYLA GÜVEN'E SELAM

Buldan, 39 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven’i selamladığını belirtirken, konuşması alkışlarla kesildi. Buldan, daha sonra “Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit Türkiye halklarına kadınlara uygulanan bir tecrittir. Tüm halklar bu tecrit karşısında durmalı. Aile ve avukatların yaptığı başvurular sudan sebepler ile engelleniyor. Barış iklimi ülkeye bir huzur getirmiştir. Annelerimizin ağlamadığı bir süreci hepimiz birlikte gördük. Çatışmalı süreçte sadece Kürt halkı yaşamını yitirmiyor. Ege'den Karadeniz’e her yere cenazeler gidiyor. Bunun sona ermesi için elimizi taşın altına koyuyoruz” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Kayyım atanan kentlerin yapacakları tercihler ile kayyımları Ankara’ya göndereceklerini belirten Buldan, “Yolsuzluk, hukuksuzluk yapan kayyımlar değerlerimize de saldırmıştır. Roboski anıtı, Uğur Kaymaz heykelli bunlardan sadece birileri. İşte bunun için özelikle Gever’de yaşanan yıkım ve ölümlerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Adayınız kim olursa olsun halkımızın iradesi olacaktır. Gever’de başvuru sayısındaki çokluk anlamlıdır. Çok az süre sonra size tanıtacağımız adaylarımızı halkımızın iradesine teslim edeceğiz. Biz her yerde kadın erkek eşitliğine inanıyoruz, her yerde belediye eşbaşkanlarımız olacak biri kadın diğeri erkek. Bu adaylarımıza Gever halkının en yüksek oy ile cevap olacağına inancımız var. AKP’ye her yerde kaybettirmeyi karar aldık. Batıda da böyle olacak” şeklinde konuştu.

‘HER EVDEN VERİLEN BEDEL BİZE BÜYÜK SORUMLULUK YÜKLEMİŞTİR’

Buldan, “Bugün evinde acı yaşamayan, bedel ödemeyen kalmamıştır. Her evin ödediği bedel bize büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Panzerden sıkılan kurşunlar ile çocukların nasıl yaşamını yitirdiğini Gever halkı bilir. İşte böylesi bir dönemde halkımız el ele vererek oyları ile bir ders verecek. Gever halkının 31 Mart’ta yüksek bir oy ile belediyeyi geri alacağına inanıyoruz, birlikte başaracağız. Demirtaş’ın dediği gibi bu gemi limana mutlaka ulaşacak” ifadelerini kullandı. (Hakkari/MA)

Buldan: O kayyımları yargılanmak üzere Ankara'ya göndereceğiz

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2018 15:53

www.evrensel.net